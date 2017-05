Inför Hertha BSC-Leipzig

Derbykänsla och toppmöte inför storpubliken

Tyvärr fick vi se en ny menlös Herthainsats på bortaplan mot Bremen förra helgen. Redan efter en kvart kändes matchen körd. Som vi skrev inför den matchen så var Hertha hårt skadedrabbat vilket ursäktar en del men långtifrån allt. Därmed var den nionde raka bortaförlusten ett faktum. Vilken tur då att det bara återstår en bortamatch denna säsongen mot ett Darmstadt som redan åkt ur. Där måste väl denna miserabla svit äntligen få sig ett slut??Desto roligare att konstatera att Valentin Stocker & Mitch Weiser är tillbaka i truppen och än mera glädjande blev det under fredagskvällen då även Jay Brooks gav tummen upp. Inför match säger lagkapten Vedad Ibisevic "Att vi kan inte fundera på gamla insatser. Vi har tre matcher kvar av säsongen som vi fokuserar på och vi tar en match i taget. Låt bollen vara din vän"?På hemmaplan är Hertha ett helt annat lag. 12 segrar, en oavgjort, samt 2 förluster. Nog tycker undertecknad att Hertha ska ha viss tillförsikt även om Leipzig är ett av ligans bästa bortalag med hela 7 segrar. Det finns väl inget annat att göra än att applådera den starka säsong som nykomlingen RB Leipzig har gjort även om det bär emot. Liksom många andra trodde jag att Leipzig säkert skulle klara nytt kontrakt med bravur och hamna på en 11-12 plats sådär. Men att de rödvita redan första säsongen skulle kvalificera sig för Champions League det trodde jag i ärlighetens namn inte. Den raka och snabba fotbollen har varit både publikfriande och effektiv.?Stor del av RB`s framgångar tillskrivs givetvis vår egen Emil Forsberg, som stått för massor av mål och framspelningar. En het kandidat till att bli kanske säsongens spelare i hela Bundesliga . Skulle vara stort i så fall. Lill-Foppas grabb visste vad han gjorde då han bytte till Leipzig häromåret. Plötsligt så har en region i Tyskland som länge varit eftersatt inom fotbollen fått liv igen.?Från Berlin till Leipzig är det ju inte så långt, 17-18 mil. Leipzig kommer ta med sig ca 8000 fans så det blir bra tryck lördagkväll. I skrivande stund är mer än 65000 biljetter sålda. Med publiken i ryggen så förväntar vi oss att vårt Hertha kommer sälja sig dyrt och rent utav kanske knipa åtminstone denna ena poängen.Troligt lag Leipzig: Gulasci,-Bernardo, Compper, Halstenberg,-Ilsanker, Demme, Keita, Forsberg,-Sabitzer, Poulsen?Med ordinarie spelare tillbaka i truppen så får coach Pál Dardai angenäma problem. Förmodlingen kommer Valentin Stocker ta plats mellan Alexander Esswein och Salomon Kalou , vilket föranleder Vladimir Darida att droppa tillbaka lite och spela "sexa" med Per Skjelbred . Huruvida Mitch Weiser får spela från start eller om han kommer in i andra är desto mer osäkert. Startar Mitch så lär det vara som högerback och då flyttar Peter Pekarik över på vänsterbacken. Ett alternativ är att Mitch Weiser byts in med en halvtimme kvar och då får förmodligen Esswein eller Stocker maka på sig. Vi får se helt enkelt.Match lördagkväll 18.30. Eurosport sänder. Dömer gör Robert Hartmann, som dömt Hertha i hemmasegrarna mot Darmstadt och Dortmund . Ett gott tecken?