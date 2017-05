Inför Hertha BSC-Leverkusen

Fullt fokus på vår egen match och insats manar coach Pal Dardai.sina spelare.

Då så. Nu ska allt äntligen avgöras. Inför sista omgången i Bundesliga för den här gången så är det tre frågor de intresserade vill ha svar på. Vilket lag tar den negativa kvalplatsen och vilka lag kan trots en uselt genomförd säsong ändå pusta ut? Dortmund eller Hoffenheim direkt till Champions League ? Medans fyran går ett ovisst kval till mötes. Vilka lag kommer 5-7 och kniper Europa League platserna? Lördag vid 17.30 tiden har vi svaren.?Hertha tog ett stort kliv mot spel Europa League förra helgen. Seger 2-0 nere i Darmstadt samtidigt som alla andra resultat gick oss vägen för innebär att bara Freiburg och Köln har matematiskt möjligheten att passera Hertha. Som sämst kan alltså Hertha bli sjua, vilket skulle bli en tangering av samma placering förra säsongen.?På tal om tangering. Med en omgång kvar så har Hertha 49 poäng inspelade poäng och 41-41 i målskillnad. Jämför det med 50 poäng förra säsongen och målskillnaden 42-42. Skulle alltså matchen mot Leverkusen sluta 1-1 så får Hertha exakt samma poängantal och exakt samma målskillnad två säsonger på raken. How about that? Ett resultat som i så fall skulle innebär att Köln inte kan komma ikapp och som tvingar Freiburg att vinna på Allianz Arena mot Bayern för att passera Hertha. Mycket talar därför att vår sjundeplats från ifjol faktiskt kommer att övertrumfas. Vilket skulle vara nästan otroligt bra då bara tre klubbar spenderade mindre pengar än Hertha på transfers i somras. Köln, Frankfurt och Darmstadt.?Mot bakgrund av detta väntar nu Leverkusen. Ett lag som i somras värvade stora namn som Volland, Dragovic,och Baumgartlinger och som redan hade spelare som Toprak, Chicharito, Kiessling, Calhanoglu, Brandt, Leno, Tah, Havertz och Bellarbi i sina led. Ett Leverkusen som kommer till Olympiastadion med usel form. Bara tagit 14 poäng på sina 17 senaste matcher och som bara har äran att spela för. Hur kunde detta namnkunniga lag floppa så stort? Den forne storspelaren Carsten Ramelow är av åsikten att Leverkusen inte är ett lag utan spelarna spelar för sig själva. Frågan är om ändå inte urtåget mot Lotte i cupen var säsongens mest pinsamma nederlag. Trots ledning med ett mål och en man mera på plan så åkte Neverkusen ändå ut på straffar mot ett drittelag.?Vi vet att tränare Tayfun Korkut inte blir kvar när nästa säsong drar igång. Ska bli intressant att följa hur Leverkusen kommer agera under sommaren. Att "Bayer" inte ens slutar på den övre tabell halvan i Bundesliga är inget annat än ett stort fiasko. Bäst gick det i Champions League där man trots allt gick vidare från gruppen bestående av Monaco, Tottenham och CSKA Moskva.Troligt lag Leverkusen: Leno,-Henrichs, Tah, Jedvaj, Wendell,-Baumgartlinger, Aranguiz, Havertz, Brandt,-Chicharito, Kiessling?Desto roligare att hålla på Hertha. Trots en betydligt svagare vår och med ett bortaspel som har varit i klass med bottenlagen så har vi trots allt i egna händer. En eufori börjar sakta men säkert ta över. Hertha BSC i Europa League. Smaka på den alla tvivlare. Ett är säkert och det är att Hertha kommer sälja sig dyrt på Olympiastadion lördageftermiddag.?Eftersom det är sista omgången så är det också avskedens tid. Vi tackar Alexander Baumjohann för dennes insatser. Baumi´s kontrakt går ut och kommer inte förlängas. Även Sami Allagui sitter på ett utgående kontrakt. Där är ännu inte ett beslut taget. Valentin Stocker var inte med i truppen senast trots alla avbräck, vilket under veckan som gått, fått spekulationerna kring schweizarens framtid att cirkulera. Anbud från England sägs förekomma och för en spelare med ett år kvar på kontraktet så gäller det att förlänga eller sälja.?Vi hälsar vårat ordinarie mittbackspar välkommna tillbaka. Både Jay Brooks och Sebastian Langkamp var avstängda mot Darmstadt men är nu disponibla återigen. Vi säger stort grattis till vår vänsterback Marvin Plattenhardt , som får dra på sig landslagströjan i sommar. Idag blev det klart att Liverpool vill fira vår 125års jubileum tillsammans med oss. Mycket positivt just nu kring Hertha BSC.Säsongens sista avspark sker lördageftermiddag 15.30. Alla matcher spelas samtidigt. Deniz Aytekin dömer:Ich tippe:Hertha-Leverkusen 1-1?Köln-Mainz 3-2Bayern-Freiburg 2-0Hoffenheim-Augsburg 3-1Dortmund-Bremen 2-2?Ingolstadt-Schalke 1-2Frankfurt-Leipzig 1-3?Gladbach-Darmstadt 4-0?HSV-Wolfsburg 2-1