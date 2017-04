Inför Hertha BSC-Wolfsburg

Senast Hertha vann en bortamatch var mot Wolfsburg. Samma lag som gästar under lördagseftermiddagen.

Den schizofrena säsongen fortsätter. Efter en behaglig vinst mot Augsburg reste Hertha förra helgen till Mainz i hopp om att bryta den negativa trenden på bortaplan. I helsicke heller blev det så. Ett passivt Hertha avlossade inte enda skott mot motståndarmålet under första halvlek och när 0-1 väl trillade in så fanns inte mycket kraft att bryta matchbilden och den åttonde raka bortaförlusten var ett faktum.?I veckan lät Berliner Kurier två av sina journalister betygsätta Hertha´s säsong. Den ene menade att Hertha trots allt gjort det bra. Trots en på pappret ganska medioker trupp så ligger vi fortfarande före lag som Leverkusen, Schalke och Wolfsburg . Klubbar med betydligt större plånböcker. Inte att förglömma. Den andre journalisten menade att säsongen håller på att bli en flopp. Vid jul så låg Hertha trea. Nu med fem matcher kvar är chansen till Champions League helt borta och även Europa League håller på att glida ur händerna. Hertha fixar inte att spela under press, varav den dåliga poängskörden på våren. Samtidigt verkar det som så att de lag som deltagit i Europa den säsongen har gjort en sämre säsong än förväntat med undantaget Bayern München. Det kostar på att dubblera och därför ska man kanske inte bli alltför ledsen om det inte skulle bli Europa League till hösten.?Sanningen är väl någonstans mittimellan. Det har varit en extrem säsong. På hemmaplan är Hertha ett av ligans bästa lag medans vi nu har satt ett nytt negativt bortarekord. Åtta raka förluster. Framförallt blir man så trött över det passiva spelet. Hertha backar hem och hoppas på en kontring. I stället när hemmalaget tar ledningen rättvist så finns inte orken att vända. Likadant var Hösten smått fantastisk. Hela 30 poäng inspelade på 16 matcher. Följt av 13 poäng på lika många matcher under våren. Hertha är verkligen laget som blandar och ger.?Till viss del finns det förmildrande omständigheter. Den i höstas så duktige Mitch Weiser har gått skadad länge och med det försvann en dimension. På ssistone har spelare som Fabian Lustenberger och Julian Schieber , som inledde säsongen starkt också gått skadade. Nu står det även klart att Niklas Stark och Valentin Stocker inte kommer till spel mera denna säsongen. Följden av dessa skador blir ju att truppen urholkas. Det blir inte samma konkurrans om platserna och framförallt finns det inte så mycket att hämta in från bänken om matchbilden behöver förändras.?Senast Hertha vann på bortaplan var mot Wolfsburg i början på december, vilket säger en del om den misär vi sett på bortaplan under våren. Man kan sitta här och klaga över Hertha men vad ska man då säga om Wolfsburg? En het kandidat till hela säsongen stora flopp. Med sina 33 poäng är laget indraget i bottenstriden, även om känslan säger att Wolfsburg spelat upp sig en aning sedan Andries Jonker tog över tränarskutan. Mario Gomez har hittat nätet på sistone och gjort en 7-8 mål den senaste månaderna. Så det gäller för Brooks & Co att vara vakna.?Troligt lag Wolfsburg: Casteels,-Kuba, Knoche, Luiz Gustavo, Gerhardt,-Bazoer, Guilavogiul,-Arnold, Vierinha, Malli,-Gomez?Positivt är för Hertha är att Vladimir Darida är tillbaka efter sin avstängning. Tillsammans med norrmannen Per Skjelbred ska tjecken "vinna" mittfältet. I och med alla skador väljer Pal Dardai att ge unge Julius Kode chansen på det offensiva mittfälet. Tydligen är Genki Haraguchi ´s formsvacka så djup att coach Dardai inte ser någon annan utväg. Spännande ska det bli att följa Julius Kode under lördagen.?Avspark lördag 15.30 på Olympiastadion, Berlin.. Bastian Dankert heter domaren. Matchen kan ses på Eurosport player.