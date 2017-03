Hertha har ännu inte förlorat mot Köln då Pal Dardai tränat oss. Hoppas den sviten star sig även efter lördagens match.

Inför Köln-Hertha BSC

Sedan Pal Dardai tog över tränarrollen för lite drygt två år sedan har aldrig Hertha förlorat mot Köln.

2017-03-17 21:28:09

Vinsten mot Dortmund satt fint. Marvin Plattenhardt ´s frispark kan man se om gång efter gång. Övriga laget stod också för helgjuten krigarinsats. Att sedan Mitch Weiser osportsligt filmar på övertid förtar inte helhetintrycket. Med tio matcher kvar på säsongen står Hertha på 40 poäng. Tio poäng på de avslutande matcherna skulle innebära en tangering av de 50 poäng som spelades in förra säsongen. En stark bedrift i såfall då Hertha knappt förstärkte laget alls under transferfönstret.?Hoppas verkligen att Hertha kan spela med samma beslutsamhet borta mot Köln som de blåvita kan uppvisa på hemmaplan. Då finns helt klart chansen att bryta den tråkiga bortasviten. Just nu har Hertha fem raka bortaförluster i ligan. Dags för ett kraftfullt trendbrott. Insatsen senast torde inneburit en rejäl boost av självförtroende. En sådan insats till vill vi se lördageftermiddag.?Hemmalaget Köln inledde Bundesliga väldigt starkt och fick exempelvis 1-1 borta mot självaste Bayern. Avslutningen av hösten var dock något av en besvikelse och därefter har Geisseböcke haft svårt att återfå momentum. Faktum är att Köln på senaste 12 matcherna i Bundesliga har 2 segrar, 6 oavgjorda och 4 förluster. Ett av ligans formsvagaste lag alltså.?Självfallet måste Hertha på något sätt lyckas neutralisera Anthony Modeste, som står på hela 19 mål. Lyckas vi med detta så finns helt klart möjlighet till poäng i denna svårtippade matchen. Även övriga offensiva spelare i Köln, Clemens, Osako, Jojic och Höger måste Hertha ha koll på.?Troligt lag Köln: Horn,-Olkowski, Subotic, Maroh, Hector,-Lehmann,-Höger, Clemens, Jojic,-Modeste & Osako.Pal Dardai har under veckan haft frågetecken för trion Salomon Kalou , Mitch Weiser och Sebastian Langkamp. Under fredagskvällen har samtliga tre gett klartecken till spel och Hertha bör kunna mönstra samma lag som alltså förra helgen besegrade självaste BVB.?Avspark lördag 15.30 på Rhein-Energie-Stadion, Köln. Marco Fritz dömer och matchen kan ses på Eurosport player.Sedan Pal Dardai tog över tränarrollen för lite drygt två år sedan har aldrig Hertha förlorat mot Köln.Om det är något vi lärt oss denna säsong är att hemmamatch betyder vinst och tre poäng till Hertha. Lördagens match mot Dortmund blev inget undantag.Omgångens toppmatch sänds på Eurosport.Hertha BSC:s bedrövliga bortafacit fortsatte under söndagen. I mötet mot bottenlaget HSV stod huvudstaden för en dålig insats, där Albin Ekdal förlöste hemmalaget sent i andra halvlek med matchens enda mål.Matchen HSV-Hertha avslutar den 23:e Bundesligaomgången.Bundesligas bästa hemmalag fortsätter vinner på Olympiastadion. Efter en sömnig första halvlek piggnade Hertha till och kunde avgöra med två mål mot gästerna från Frankfurt.Lördagkväll möts två lag som har vittring på Europa.Med matchens absolut sista spark säkrade inbytte Lewandowski en poäng till sitt FC Bayern. En oerhört bitter sekvens för de tappra Herth-spelarna, som får fortsätta vänta på en trepoängare mot giganterna från München.Niklas Stark har förlängt sitt kontrakt till 2022.