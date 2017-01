Inför Leverkusen-Hertha BSC

Efter en månads uppehåll så startar Bundesliga om igen. Hertha reser till Leverkusen.

Då var det äntligen dags för match. Visst har det varit avkopplande med julvila. Men den där adrenalinkicken, som när matchen ska blåsas igång har saknats på sistone. Inget slår gameday. Möjligen om utgången i matchen är den rätta.?I det stora hela så har Hertha fört en ganska anonym tillvaro under det månadslånga uppehållet. Jens Hegeler har visserligen lämnat laget. Det har spekulerats en del om Hiroshi Kiyotake skulle vara på ingång. Men detta verkar rinna ut i sanden. Huvudstadsklubben åkte Mallorca på träningsläger. Mitch Weiser var inte med. Fortfarande skadad. Sinan Kurt blev skadad och fick åka hem i förtid. Salomon Kalou är som bekant med och spelar Afrikanska mästerskapen. På träninglägret så spelade Hertha två träningsmatcher. Oavgjort mot Mallorca och seger mot ett lag från de lägre divisionerna.?Det mest anmärkningvärda är att Hertha under träninglägret officiellt gick ut med att spel i Europa till hösten är målet. Sämst sexa är det som gäller. Om detta utspel är modigt eller dumdristigt får väl tiden helt enkelt utvisa. Tabellen är jämn och Dortmund Hoffenheim , Schalke, Wolfsburg har redan inlett jakten. Leverkusen tillhör även den kategorin lag som bör vara kandidat till Europaspel. Spännande ska det bli och se hur våren kommer att utveckla sig.?Inför matchen menar Hertha att Hertha har längtat till omstarten. Att bara träna är inte riktigt samma sak. Vi är redo förkunnar coach Dardai. Genom att agera resolut och modigt så hoppas Hertha kunna störa favorittippade Leverkusen, som har mycket kvalité och vars snabba spel Hertha måste se upp med. Framförallt har "Werkself" en tung offensiv med Bellarabi-Calhanoglu-Brandt och Chicharito. Varför Leverkusen tvingades övervintra som tabellnia har jag egentligen inga svar på. Men det verkar ha tummats på detaljerna i Leverkusen.Troligt lag Leverkusen: Leno,-Henrichs, Toprak, Dragovic, Wendell,-Aranguiz, Kampl,-Bellarbi, Calhanoglu, Brandt,-Chicharito. Valentin Stocker verkar vara den spelare som gjort mest avtryck under vintervilan. Åtminstone om man ska tro Pal Dardai. Därför att det troligt att schweizaren inleder från start. Sedan står det mellan Genki Haraguchi och Alexander Esswein om den andra offensiva positionen. Vladimir Darida och Vedad Ibisevic får anses givna. Förutom tidigare nämnda bortafrånvaro så verkar Pal Dardai ha en hyfsat skadefri trupp att välja ifrån.?Match söndag 15.30. Avspark på Bayarena, Leverkusen. Eurosport sänder med Tobias Stieler som domare.