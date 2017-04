Inför Mainz-Hertha BSC

Glad påsk tillönskas alla läsare!

Segern i söndags mot Augsburg satt fint och var odiskutabel. Grattis även till ER som valde att ta rygg på underspelet som gick in. Hertha hade 2-0 redan i halvtid, så det var lite jobbigt där ett tag, men vi jobbade in det spelet. Tre friska poäng in på kontot och Hertha har fått ihop 43 poäng med sex matcher kvar av säsongen. Det vore kul om Hertha skulle kunna tangera de 50 poäng vi tog förra säsongen. Tycker att det är ett realistiskt mål att uppnå.?Som sagt med sex omgångar kvar så börjar det dra ihop sig både här och där i tabellen. Ingolstadts framfart på sistone (tre raka segrar) har ju spetsat till bottenstriden rejält. Helt plötsligt har Ingolstadt bara en poäng upp till duon Augsburg & MAINZ samt ytterligare en pinne upp till Wolfsburg . Spännande så det förslår. Vilket lag får göra Darmstadt sällskap ner i zweite och vilket lag får gå ett ovisst kval mot ett av topplagen i Underhaus till mötes? Mycket som är spännande inom den tyska fotbollen just nu. Hur slutar toppstriden i Zweite respektive dritte liga. Kan Hertha försvara sin Europaplats eller blir vi omsprugna på slutet? Om i så fall är det bra eller dåligt??Fråga vilken Mainzanhängare som helst att säsongens deltagande i Europa League har kostat mer än vad det har smakat. Extramatcher mot Anderlecht, Qabala och St. Etienne som inte drog någon vidare publik och som säkert kostat de rödvita poäng i ligan. Underteckad är helt säker på att Mainz hade haft minst fem pinnar mer på kontot om det inte vore för Europa League. Nu är det istället oviss bottenstrid som gäller och där känslan är att Mainz har allt att förlora. Den annars så hyllade tränaren Martin Schmidt verkar plötsligt villrådig. Frågan är om inte ett tränarbyte är i väl senaste läget att genomföra? Nu är det försent och Martin Schmidt verkar sitta på bänken även under lördagen. Inför säsong lämnade även mångårige sportchefen Christian Heidel för samma jobb i Schalke. Var hans skor för stora att fylla??Mainz har haft ett ganska starkt inslag av skandinavier de senaste åren. Bo Svensson gjorde massor av matcher i M05 och är numera ungdomstränare. Häromåret hade man en även en dansk tränare, vars namn sviker mig för tillfället. Vi svenskar minns förstås Pierre Bengtsson. I vintras anslöt Robin Quaison, som dock verkar få börja på bänken. I mål står dansken Jonas Lössl.Troligt lag Mainz: Lössl,-Donati, Bell, Hack, Brosinski,-Latza, Frei,-Öztunali, Bojan, Jairo,-Muto?Hertha BSC meddelar via sitt twitterkonto att såväl Niklas Stark och Valentin Stocker stannar hemma med sina skador. Dessutom är Vladimir Darida avstängd efter sitt femte gula kort mot Augsburg. Detta tvingar coach Pal Dardai att möblera om i truppen. Vad det verkar så kommer inlånade Allan till spel efter varit osynlig en längre tid. Alexander Esswein bör även har starta då både Vladimir Darida och Valentin Stocker av olika anledningar inte kommer till spel. Även Genki Haraguchi bör starta på yttern.?Den stora snackisen inför matchen är Hertha´s usla bortastatistik. De senaste sju bortamatcherna har förlorats och nu tas historieböckerna fram. Förlust även mot Mainz skulle innebära att Hertha för första gången i dess 125 åriga historia har förlorat 8 raka bortamatcher. Må detta undvikas till varje pris. Ett kryss borde väl grabbarna åtminstone orka med??Avspark lördag 15.30 på Opel-Arena, Mainz. Den så kontroversielle Deniz Aytekin dömer. Matchen kan ses på Eurosport player.