Inför Mönchengladbach-Hertha BSC

Skador & avstängningar stör Hertha inför onsdagens bortamatch mot Gladbach.

Tyvärr lyckades inte Hertha slå Hoffenheim trots ledningsmål. Därmed tycks allt hopp om att sluta topp 4 ute för denna säsongen. I bästa fall kan Hertha hoppas att hamna på Europa League plats eller möjligt kval till den tävlingen. Det är ett tröstpris som kostar mer än vad det smakar i så fall. Det har vi sett under årens lopp att många lag som dubblerar får det svårt. Du får den otacksamma uppgiften att spela mot lag som är sportsligt bättre än vad alla tror, men som inte drar någon publik till arenorna. Värst av allt blir de extremt många söndagsmatcherna i Bundesliga , vilket ofta är rätt avslagna historier och som bevisligen drar ner publiksnittet och leder till minskade publikintäkter.?Så för egen del när alla möjligheter att nå Champions League är bortblåsta så kan det för mig kvitta om Hertha tar sig till Europa League heller inte. Därför skulle jag inte heller bli alltför nedstämnd om Hertha tillslut skulle mista den Europa League plats vi just nu är i besittning av. Sedan finns det säkert de Herthaner som tycker annorlunda och jag respekterar naturligtvis deras åsikt.?För formen hos våra blåvita spelare är rätt ljummen. Två raka förluster och sju insläppta mål. Inför matchen i fredags påtalade vi att trion Mitch Weiser, Marvin Plattenhardt och Fabian Lustenberger alla var indisponibla. De är det till denna matchen också. Senast blev Maxie Mittelstädt utvisad, vilket per automatik innebär minst en match på läktaren. Dessutom drog lagkapten Vedad Ibisevic på sig sitt femte gula kort för säsongen och är även han borta.?Detta föranleder tränare Pal Dardai att spela med japanen Genki Haraguchi längst fram. På vänsterbacken får ersättaren för ersättaren spela. Nämligen unge Jordan Torunarigha, som tidigare under säsongen blivit inbytt mot Ingolstadt och Hoffenheim. Det är bara att hålla tummarna och hoppas på det bästa för Jordan´s skull.?Hemmalaget Mönchengladbach valde att göra ett tränarbyte i samband med vinsteruppehållet. Exit Andre Schubert och enter Dieter Hecking. Till en början var uppryckningen ganska tydlig men på sistone tycker jag att Gladbach presterat rätt medelmåttiga resultat. Frågan är om inte cupsemin om några veckor blir säsongens stora chans till upprättelse. De grönvita fick nämligen hemmamatch mot ett annat formsvagt lag, Eintrach Frankfurt . Stora chanser att nå ända till finalen alltså.?I dagarna har två nyheter glatt Die Fohlens alla fans. För det första, Populäre sportchefen Max Eberl, tackar nej till jobbet hos Bayern München. Borussia Mönchengladbach är min klubb och sedan är det säkert inte lätt att ha Uli Hoeness som chef och ska lägga sig i allt. Den andra stora nyheten är att Gladbach åter ska börja spela i matchställ framtaget av Puma. Samma trikotframställare som under storhetstiden på 70-talet. För besväret får de grönsvarta 48 mio Euro de kommande åren.?Mina tankar inför match är att detta antagligen blir en målrik historia. Hertha´s försvar sviktar och Gladbach brukar blåsa på hemma. Förra året blev det 0-5 i motsvarande möte och året innan blev det 0-3 om jag inte missminner mig. Så mitt spel på denna matchen blir överspelet helt klart. Tror tyvärr att hemmalaget mäktar med 2 eller 3 mål och att Hertha sätter i alla fall en boll.Intressant med Mönchengladbach är det heldanska mittbacksparet med Christensen & Vestergaard. Flankerad av svenske Oscar Wendt . Lägg till detta ett synnerligen spännande anfall med Stindl, Hazard och förre herthanen Raffael.Troligt lag Mönchengladbach: Sommer,-Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt,-Dahoud, Jantschke,-Herrmann, Stindl, Hazard,-Raffael?Match onsdagkväll. på Borussia-Park, Mönchengladbach. Günter Perl dömer. Avspark 20.00 och matchen kan ses på Eurosport player.