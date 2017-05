Johnny Brooks klar för Wolfsburg

Hertha får uppskattningsvis 17-20 mio Euro. Nytt klubbrekord.

Hertha´s hemsida förkunnar att Johnny Brooks lämnar oss efter fem år i A-laget. Ny klubbadress blir Wolfsburg , som ligger på pendlingsavstånd. Det är alltid tråkigt när en egen produkt lämnar. Å andra sidan verkar övergångssumman hamna på rekordnivåer vad gäller Hertha. Enligt Bild rör det som om 17 mio Euro. Kicker är ännu värre och menar att 20 mio Euro bytt ägare.?Ni förstår själva att Hertha ges möjligheten att både spetsa och bredda sitt lag för de pengarna. Lägg därtill att vi får ytterligare 2,5 mio Euro efter att ha kvalificerat oss till gruppspelet i Europa League . Huvudsponsorn bet-at-home har lovat 1,5 mio extra som bonus för den prestationen. Lägg därtill att Hertha klättrar i den sk TV-listan i hur pengarna från TV rättigheterna ska fördelas bland Bundesliga klubbarna. Nästa säsong ska Hertha spela på tre fronter och då kommer en bredd trupp behövas. Pal Dardai har sagt att vill ha 27 utespelare samt 3 målvakter. Alltså 30 man jämför med de 26 vi hade denna säsongen. Under framförallt våren var Hertha hårt skaddedrabbat och hade 7-8 man indisponibel, vilket också märktes på resultaten.?Bara för att Johnny lämnar oss behöver detta inte nödvändigtvis innebära att Hertha´s försvar kommer bli sämre. Enligt Kicker fick både Sebastian Langkamp och Niklas Stark bättre säsongsbetyg än Johnny Brooks och de verkar bli kvar och kommer förmodligen bilda nytt innebackspar. Sedan kommer säkert ytterligare mittback värvas in. Karim Rekik verkar vara huvudspåret just nu. Själv lanserar jag Neven Subotic , som har ett år kvar på kontraktet i Dortmund . Annars är Marcel Tisserand och Jeffrey Gouweleeuw två mittbackar som fått högt betyg den gångna säsongen av Kicker och som Hertha bör kunna lösa även om de har flera år kvar på sina respektive kontrakt.?Johnny Brooks debuterade i representationslaget säsongen 2012-13, när Hertha hade åkt ner och blev tidigt en sk stammspieler. 29 matcher och ett mål i zweite. När Hertha sedan tog steget upp så har Johnny fortsatt och övertyga. De senaste fyra säsongerna sedan återtåget till Bundesliga. blev det 90 matcher och 6 mål för Johnny Brooks i Herthatröjan i Bundesliga. Men från och med nu ska Johnny bära Wolfsburg gröna tröja.?Vi tackar Johnny för insatserna han gjort för Hertha och önskar honom lycka till hos die Wölfe.