Jürgen Klopp och hans Liverpool kommer till Olympiastadion

Idag blev det klart. Självaste Liverpool kommer till Berlin och Olympiastadion i sommar. Närmare bestämt lördagen den 29:e Juli. Riktigt roligt att kunna konstatera. Redan i höstas kom Hertha med förslaget att man ville möta just Liverpool och nu har klubbarna kunnats ena om ett speldatum.?För både Hertha och Liverpool fyller 125 år detta år. Den 3 Juni 1892grundades The Reds och den 25:e Juli 1892 grundadeds Hertha BSC. En möjlighet att fira bägge klubbarnas födelsedagar. Helst ville Hertha att matchen skulle spelas den 25:e men är nöjda med att Liverpool kan komma loss den 29:e istället.?Två lag som dessutom har starka säsonger bakom sig. Pool ligger trea i Premier League och möter Middlesboro hemma. Seger där och Champions League är ett faktum. Vi själva bör fixa en Europa League biljett nu till helgen. En pinne hemma mot Leverkusen bör räcka. Då kan inte Köln passera och ett sådant resultat tvingar dessutom Freiburg att vinna borta mot Bayern för att gå om oss..?Skulle Hertha ordna spel i Europa League kommande säsong så verkar Allan, lånet från Liverpool, bli kvar även nästa säsong. Dels är det svårt för Allan att få uppehållstillstånd i England, men Liverpool verkar också vara nöjda med hans utveckling under säsongen som varit och tycker då att Hertha är det bästa alternativet för den unge brassen.?Den 29:e Juli alltså. Då blir det dubbelt födelsedagsfirande.