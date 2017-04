2017-04-22 15:30

Hertha Berlin - Wolfsburg

1-0



Kapten Ibisevic visade vägen

Herthas främste målskytt Vedad Ibisevic var återigen i måltagen under lördagens match mot Wolfsburg. Bosniern gjorde matchens enda mål när hemmastarka Hertha tog en ny trea,





Herthas kapten punkterade matchen efter en dryg timmes spel hemma på Olympiastadion. Efter ett fint inlägg signerat Alex Esswein så kunde "der Vedator" nicka in sin egen retur, utn chans för Casteels i bortamålet.



Matchen inleddes annars i ett högt tempo där Wolfsburg genom Gomez var ytterst nära ledningen efter en handfull minuter. Hertha fick mest koncentrera sig på att freda sin försvarstredjedel och det var först efter en halvtimme som hemmalaget började komma igång på allvar och börja hota offensivt. Kalou kom närmast av hemmaspelarna, efter en hörnsituation.



Till andra halvlek fick vi se två lag som gick för full pott och som gärna försökte komma till fartfyllda omställningar. Wolfsburg fick korrekt ett mål bortdömt för offside minuten innan Ibisevic hittade nätet.



Hemmalaget tycktes nöjda med ledningen och förlitade sig på kontringsspel. Det höll på att straffa sig direkt, då Gomez fick på en riktig kanon som fick Jarsteins målställning att svaja betänkligt. REsten av andra halvlek var dock hemmalaget defensivt disciplinerat och släppte inte till mycket för gästerna att arbeta med. Inbytte Max Mittelstädt var sedan nära att definitivt punktera matchen med två minuter kvar, men rutin och kyla svek ynglingen i avslutningsläget.



En tung seger som skickade tillbaka pressen på de jagande lagen bakom. Med allt färre poäng kvar på spel verkar det som att det kan bli ett nytt Europaäventyr för Dardais gubbar.



Målskytt:

Hertha Berlin-Wolfsburg Rune Jarstein

Peter Pekarik

Sebastian Langkamp

John Brooks

Marvin Plattenhardt

Per Ciljan Skjelbred

Allan Rodrigues De Souza

Alexander Esswein

Vladimir Darida

Salomon Kalou

Vedad Ibisevic



Avbytare

Sami Allagui

Ondrej Duda

Genki Haraguchi

Julius Kade

Thomas Kraft

Maximilian Mittelstadt

Jordan Torunarigha

Koen Casteels

Jakub Blaszczykowski

Robin Knoche

Luiz Gustavo

Yannick Gerhardt

Riechedly Bazoer

Josuha Guilavogui

Vieirinha

Maximilian Arnold

Yunus Malli

Mario Gomez



Avbytare

Diego Benaglio

Daniel Didavi

Jannes Horn

Borja Mayoral

Paul Seguin

Christian Trasch

Philipp Wollscheid



2017-04-23 16:14:11

