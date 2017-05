Leipzigs tjurar starkare än Berlins björnar

Emil Forsbergs Leipzig var några nummer för stora för Hertha BSC, som i och med lördagens seger nu är klara för Champions League. 1-4 skrevs förlustsiffrorna med, efter att hemmalaget uppvisat en oroväckande svag defensiv.

Är förra säsongavslutningen på väg att återupprepa sig för vårt kära Hertha? Det var åtminstone mycket som tydde på det när laget välkomnade (nåväl) läskfabrikanterna från Leipzig. Laget uppträdde stundtals som att man redan var på semester snarare än att vara inblanda i Europacup-strid. Dardais mannar orkade helt enkelt inte stå upp mot de energirika östtyskarna.Det hela började skakigt när Per Skjelbred skickade flera uppspel rakt i gapet på motståndarna - en ren självmordstaktik mot kontringstarka Leipzig, som ändå var artiga nog att invänta den 12:e minuten innan man tog ledningen på nick genom stekhete Timo Werner. Sabitzers hittade fram alldeles för enkelt mellan mittbacksparet Langkamp och Brooks - som för övrigt båda drog på sig var sin varning och därmed är avstängda i bortamatchen mot Darmstadt.Leipzig kunde slå av en aning på takten men Hertha bjöds ändå inte in i matchen. Alldeles för sällan stämde passningsspelet för hemmalaget, och de bärande offensiva spelarna hade en dålig dag. Var det förresten någon som såg till Salomon Kalou under dessa 90 minuter? En hyfsad chans skapade hemmalaget ändå men dessvärre tog Esswein avslut alldeles för tidigt. Istället var det främst några svettiga räddningar från Jarstein som höll Hertha kvar i matchens första halvlek.Det skulle dock ändra sig till den andra. Jarstein stod för en jätteblunder för andra matchen i rad när han vid ett tillbakaspel halkade och slog bollen rakt till en fristående Poulsen, som ojälviskt serverade Werner till sitt enklaste av alla sina 19ligamål denna säsong.Matchen kändes avgjord. Att Mitch Weiser blev inbytt och återigen fick lite speltid efter sitt skadeelände var det som gladde Berlinpubliken mest denna vårkväll. Lite hopp fick ändå hemmalaget när Khedira nickade bollen i eget mål efter en Hertha-frispark. Hemmalaget släppte handbromsen och gick full fart framåt, enbart för att bli straffade av ett effektivt Leipzig två gånger om - båda målen inprickade av inhoppande Selke.Två matcher kvar att tända till och leverera en Europa League -plats till de trogna supportrarna på Ostkurve. Ett avsågat Darmstadt nästa lördag kommer bli nog så svårt hinder för Pal Dardais mannar.Målskyttar:0-1 Werner (11')0-2 Werner (54')1-2 Khedira (självmål, 85')1-3 Selke (89')1-4 Selke (92')