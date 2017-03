Marcelinho ska tackas av på sin gamla hemmaborg. Olympiastadion.

Marcelinho tackas av - 11 år efter avskedet

2017-03-25 00:03:12

Under lördagen intas Olympiastadion av forna storheter inom fotbollen. Anledningen är Hertha´s förra kelgris Marcelinho, som ska spela sin avskedsmatch. Gamla med-och motspelare från den tiden sätter på sig sin fotbollsmundering i hopp om att underhålla publiken.?Jag ska villigt erkänna att Marcelinho var före min tid som Herthan. Men man förstår av klipp på nätet att denne Brasse var en stor publikfavorit med sin superba teknik, sitt spelsinne och det fruktade skottet. Statistiken talar om att Marcelinho på sina fem säsonger i Herthatröjan spelade 193 matcher gjorde 79 mål och spelade fram ytterligare 63. Med sitt rödfärgade hår med matchande röda skor var Marcelinho en spelare som stack ut utssendemässigt och när man dessutom har skillsen att följa upp sin utstrålning på fotbollsplanen. Fem gånger fick Marcelinho spela för Brasiliens landslag där han exempelvis var lagkamrat med spelare som Rivaldo, Giovanne Elber och Roberto Carlos.?Avskedet från Hertha var dock inte snyggt. Inför säsongen 2006/07 så dröjde sig Marcelinho kvar över tiden på sin semester och dök upp nio dagar försenad och verkade helt plötsligt vara omitiverad till att spela fotboll mer i Hertha. Senare under den sommaren såldes Marcelinho till turkiska Trabzonspor. Lyckan i Turkiet blev kortvarig. Efter bara ett halvår var han tillbaka i Bundesliga . Nu för Wolfsburg , där han spelade i en och en halv säsong. Därefter återvände Marcelinho till Brasilien. Tretton klubbar avverkades på de kommande åtta åren.?Inför sin avskedsmatch så säger Marcelinho själv att tiden i Hertha var hans lyckligaste som fotbollspelare. Lite ironiskt kan man tycka då karriären efter Hertha verkar mest ha gått utför och där Marcelinho själv bevisligen var den som provocerade fram sin exodus från den tyska huvudstaden. Kanske lärdomen är att spelare inte ska lyssna så mycket på agenter. För man kan ju inte låta bli och undra hur karriären hade fortskridigt om Marcelinho istället hade fortsatt i Hertha, där han var mycket uppskattad och var en firad storstjärna??Och vad ska man tycka om att en spelare elva år efter sitt sista framträdande i Herthatröjan åter drar på sig den vackra blåvitatröjan en sista gång? Jag menar kommer vi sedan även få se avskedsmatcher för Arne Friedrich och andra framstående Herthaner från forna glansdaga`? Är detta startskottet för andra avtackningar att komma??Mycket nöje ska ni ha som väljer att tillbringa lördagen tillsammans med Marcelinho & Co.