Mathew Leckie värvas in

Australien. Jag gillar landet. När mina föräldrar jobbde där så åkte jag dit och det är jag glad för än idag. Mycket hann man med. Besök i vindistriktet. Självklart träffade jag på både kängurur och koalabjörnar. I Melbourne kunde man ta sig fram gratis genom att åka spårvagnen. Sydney med sitt operahus och Harbour Bridge. Gick man på lokal i Australien så kunde man ta med sig sitt eget vin eller öl, som inköpts i en bottleshop. Sedan tog restuarangen i serviceavgift för att öppna flaskan eller burken. Skulle man införa liknande system i Sverige så skulle restaurangbesöken öka kraftigt det är jag övertygad om. Bäst av allt var ändå alla laidback människor som sa G´day Mate eller se ya later Mate till kompletta främlingar. Avspänt så det förslår. Bara i Australien kunde Steve Irwin bli nationalhjälte.?Därför värmer det mitt hjärta lite extra att en Aussie kommit till Hertha. För idag klarade Mathew Leckie den obligatoriska läkarundersökningen och signerade sedan ett kontrakt som gäller de kommande fyra säsongerna. Vi som följer Bundesliga har följt Mathew´s äventyr i Ingolstadt, där det som väntat blev degradering. Trots detta ser Pal Dardai och Michael Preetz något i den 39faldiga landslagsmannen. Mathew Leckie är en av Bundesligas snabbaste spelare. Bara Karim Bellarabi, Nico Schulz , Marcel Heller och Kevin Vogt är snabbare visar statistiken. 35,6 km/h så snabbt har Mathew Leckie uppmätts när han sprungit med bollen. Sedan talar Mathew´s skadehistoria för honom. Inte varit speciellt mycket skadad under åren i Tyskland utan Mathew är ett mönsterproffs som tar hand om sig.?Så tanken är att Mathew Leckie primärt ska förstärka Hertha´s kantspel. Eftersom Mathew är tvåfotad så kan han spela både vänsterytter eller högerytter. Nyförvärvet ska även vara stark i närkamperna. En flexibel spelare som gör att Hertha kan spela 3-5-2, 4-4-2 eller 3-2-4-1. Hertha´s kantspel måste förbättras och bidra med mera. Varken Genki Haraguchi Valentin Stocker eller Alexander Esswein får in tillräckligt med bollar i offensivt straffområde.?Sedan är det naturligtvis som så att Hertha kommande säsong ska spela på tre fronter. Ligan, cupen och Europa League . Då måste truppen förstärkas både spetsmässigt men också på bredden. Värvningen av Mathew Leckie får främst bokföras som en breddningsvärvning.?Välkommen ska du vara till Hertha BSC. G´day Mate!