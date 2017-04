2017-04-29 15:30

Werder Bremen - Hertha Berlin

2-0



Nionde raka bortaförlusten ett faktum

Hertha slog ett negativt klubbrekord i och med gårdagens förlust mot Werder Bremen. Klubben har nu förlorat nio raka bortamatcher i Bundesliga.





Det tog nio minuters spel innan Werder hittade ett jättehål bakom Herthas okomponerade backlinje. Efter en snabb omställning hittade



Sex minuter senare var det dags igen, men denna gång med ombytta roller. Med god hjälp av Jarstein, vars rensning gick rakt i gapet på Bartels, kunde till sist Kruse göra sitt femte mål på två matcher. En ren bjudning från Hertha-målvakten, som innebar att förhoppningen på poäng mer eller mindre grusades.



För det var inget bra Hertha vi bjöds på under lördagen. Hemmalaget var det klart bättre laget under hela första halvlek. Ett första levnadstecken från berlinarna kom inte tidigare än i början av andra halvlek, då Kalou fick en möjlighet. Dessvärre tvingades ivorianen avsluta med yttersidan av foten, utan egentlig vinkel, och bollen rann över kortlinjen.



Andra halvlek var åtminstone en någorlunda spelmässig uppryckning från bortalaget, och en ljusglimt var att egenfostrade försvarsspelaren, tillika 18-åringen, Florian Baak fick göra sin



Segern innebär att Bremen nu bara är en poäng bakom Hertha i tabellen. Med tre matcher kvar kommer säsongsavslutningen bli en strid på kniven gällande vilka två lag som tar direktplatserna till



Målskyttar:

1-0 Bartels (9')

Werder Bremen-Hertha Berlin Felix Wiedwald

Milos Veljkovic

Lamine Sane

Niklas Moisander

Theodor Gebre Selassie

Florian Grillitsch

Maximilian Eggestein

Zlatko Junuzovic

Robert Bauer

Fin Bartels

Max Kruse



Avbytare

Philipp Bargfrede

Thomas Delaney

Jaroslav Drobny

Ulisses Alexandre Garcia

Serge Gnabry

Aron Johannsson

Florian Kainz

Rune Jarstein

Peter Pekarik

Sebastian Langkamp

Jordan Torunarigha

Maximilian Mittelstadt

Per Ciljan Skjelbred

Allan Rodrigues De Souza

Alexander Esswein

Vladimir Darida

Salomon Kalou

Vedad Ibisevic



Avbytare

Sami Allagui

Florian Baak

Ondrej Duda

Genki Haraguchi

Julius Kade

Thomas Kraft

Arne Maier



JOHAN BERG

2017-04-30 13:33:00

