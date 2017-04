Thomas Kraft har valt att förlänga sitt utgående kontrakt även över nästa säsong. Roliga nyheter!

Thomas Kraft blir kvar





?Inte så mycket att säga om detta. Thomas Kraft har spelat 142 matcher för Hertha sedan 2011. En människa som känner mycket både för Berlin och Hertha. Ett mönsterproffs som alltid ger allt på varje träning och som pushar på sina lagkamrater även om det mest ha blivit att nöta bänk de två senaste säsongerna.



?Thomas Kraft var förstavalet som målvakt fram till den ödesdigra septemberdagen 2015 då han skadade skuldran. Rune Jarstein fick då chansen och tog den, vilket förpassade Thomas Kraft som reservkeeper. Thomas är en kämpe som ser till att Rune måste ge allt för att få vara kvar som nummer 1. Precis som det ska vara. Via hemsidan förkunnar Hertha BSC att det blir samma målvaktskonstellation även nästa säsong. Med andra ord Rune Jarstein och Thomas Kraft. Det står klart då Thomas Kraft´s utgående kontrakt förlängs över säsongen 2017/18.?Inte så mycket att säga om detta. Thomas Kraft har spelat 142 matcher för Hertha sedan 2011. En människa som känner mycket både för Berlin och Hertha. Ett mönsterproffs som alltid ger allt på varje träning och som pushar på sina lagkamrater även om det mest ha blivit att nöta bänk de två senaste säsongerna.?Thomas Kraft var förstavalet som målvakt fram till den ödesdigra septemberdagen 2015 då han skadade skuldran. Rune Jarstein fick då chansen och tog den, vilket förpassade Thomas Kraft som reservkeeper. Thomas är en kämpe som ser till att Rune måste ge allt för att få vara kvar som nummer 1. Precis som det ska vara.

2017-04-26

