Utvisning fällde Hertha

Så var den över, hemmasviten. Vänsterbacksvikarien Mittelstädt hade en tung kväll med orsakad straff och utvisning. Det blev dessvärre matchavgörande, då Hertha föll mot Hoffenheim med 1-3 på Olympiastadion.

En på förhand betydelsefull match i jakten på CL-platser inledde Bundesliga s 26e omgång under fredagskvällen mellan två lag som överraskat positivt under säsongen. Hertha inledde med en hög press på Hoffenheim s backlinje, som dock inte gick i fällan. Bortalaget frångick inte sin idé om att lugnt och metodiskt bygga upp sitt spel bakifrån med smånätt passningsspel och fick också matchens första målchanser.Hertha och Kalou kom riktigt nära ett ledningsmål efter en kvart, men Olympiapubliken skulle tvingas vänta ytterligare 15 miunter innan man fick jubla. Då avlossade nämligen Pekarik sin slovakiska bössa och fick göra sitt första Bundesligamål i sitt 151:a framträdande.Lyckan blev dock kortvarig. När bollen sökte Mittelstädts hand innanför det berlinska straffområdet tilldömdes bortalaget straffspark. Kroaten Kramaric var säker och skickade in lagen till halvtidsvila med ett oavgjort resultat.Så långt var det en relativt öppen match, där bortalaget hade mer av både boll och spel men där Hertha inte alls var ofarliga med sitt utpräglade kontringsspel. Matchen stod och vägde när kvällens olyckskorp Mittelstädt tog sitt andra gula kort för kvällen och således visades av planen. Det fick pendeln att svänga till Hoffenheims favör. Bortalaget inledde en rejäl press där Hertha flera gånger kunde tacka både stolpe och ribba att baklängesmålet inte kom tidigare än vad det gjorde.För det var bara en tidsfråga. Med kvarten kvar fick Niklas Süle på sitt livs träff och bollen borrade sig upp i Jarsteins nättak. Hertha kunde inte samla sitt till ett motangrepp - de tyngsta offensiva pjäserna i Kalou och Ibisevic var dessutom redan utbytta. Istället serverades Kramaric sitt andra mål för kvällen av en osjälvisk Sando Wagner, kort före slutsignal. Wagner, som hamnade i blickfånget under första halvlek när hans ena finger hoppade ur led, njöt säkert i fulla drag. Hans sorti från huvudstaden sköttes inte särskilt snyggt av Hertha, och nu var han återigen högst delaktig i att tysta sina forna kritiker runt Olympiastadion.I och med förlusten kan nu tyska huvudstaden släppa drömmen om Champions League -fotboll nästa säsong. Resten av säsongen blir istället en tuff strid om att behålla en Europa League -placering. En av de farligare utmanarna om en sådan placering, Gladbach, stöter Hertha på redan kommande onsdag. Väntan på revansch blir således ovanligt kort denna gång!Målskyttar:1-0 Pekarik (32')1-1 Kramaric (39')1-2 Süle (76')1-3 Kramaric (86')