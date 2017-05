RB Leipzig är det enda lag I årets Bundesliga som Vedad Ibisevic inte har gjort mål på under sin karriär. Nu kommer chansen. Må Vedad lyckas!

Vedad Ibisevic vill göra samlingen komplett



?Frankfurt likaså.

samt Leverkusen

?Bayern

Hoffenheim

Hannover

Schalke

Stuttgart

?Lautern

Köln

HSV

Ingolstadt

Dortmund

Darmstadt

Freiburg

Gladbach

Bremen

Mainz

Wolfsburg

Alla ovanstående lag har ett gemensamt och det är att



Bara ett lag saknas i samlingen och det är Leipzig. Inte så konstigt då RB gör sin första men inte sista Bundesligasäsong. Mötet i Leipzig slutade med säker 2-0 vinst för de rödvita. Men nu är det andra bullar. Nu har Hertha hemmaplan och går för vinst inför storpubliken. Redan nu är minst 65 000 biljetter sålda och stämningen stiger för varje sekund vi nätmar oss avspark (lördag 18 30).



2017-05-04

Både Valentin Stocker och Mitch Weiser verkar ta plats I truppen mot Leipzig.Hertha slog ett negativt klubbrekord i och med gårdagens förlust mot Werder Bremen. Klubben har nu förlorat nio raka bortamatcher i Bundesliga.Kan Hertha äntligen bryta den tradiga bortasviten?Herthas främste målskytt Vedad Ibisevic var återigen i måltagen under lördagens match mot Wolfsburg. Bosniern gjorde matchens enda mål när hemmastarka Hertha tog en ny trea,Senast Hertha vann en bortamatch var mot Wolfsburg. Samma lag som gästar under lördagseftermiddagen.Glad påsk tillönskas alla läsare!En tre matcher lång förlustsvit tog äntligen slut under söndagen, då Hertha hemmabesegrade bottenlaget Augsburg med klara 2-0.