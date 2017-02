2:2 mot Freiburg

Trots skador på nyckelspelare klarade HSV att fortsätta sin obesegrade svit. Laget tog ledningen vid två tillfällen, men fick nöja sig med en poäng. Aaron Hunt hade chans att ge sitt lag segern i slutminuterna, men slog en svag straff.

- NUR DER HSV -

Hamburgs klart bästa poänggörare heter Nicolai Müller. Den kvicke högeryttern hade dock skadeproblem i veckan. Inför matchen hade han dessutom åkt på feber. Han lämnades därför utanför matchtruppen. Kort före avspark meddelade även Bobby Wood att han inte inte skulle kunna genomföra matchen. Om även han blivit sjuk eller om det var en skadekänning lämnas osagt. Så var alltså Filip Kostic ensam kvar i den offensiva trojka som varit så framgångsrik de senaste matcherna.Tränare Gisdol överraskade en aning med att låta Aaron Hunt ta Woods position högst uppe på topp och inte slänga in Michael Gregoritsch eller Pierre-Michel Lasogga. Istället fick trotjänaren Dennis Diekmeier komma in från start och ta hand om högerkanten. Strax innan avspark tände gästernas fans upp ett antal bengaler till ljudet av hemmapublikens busvisslingar. Bengalbränningar verkar bli allt mer förkommande och det är lite oklart vad som var meningen med detta denna gång. Bötesstraff blir dock otvivelaktigt följden för den lilla sydtyska klubben.Matchen blåstes igång. Det märktes tydligt att vinterns succéförvärv Kyriakos Papadopoulos hade stora smärtor. Vid varje avblås vevade han på vänsterarmen, grinade illa och tog sig åt axeln. I 31:e minuten gick det inte längre och mittbacken fick lämna planen till förmån för Johan Djourou. Dessförinnan hade det dock fallit två mål. 1:0 kom efter dubbla tunnlar. Först slog Lewis Holtby in en hård pass genom en tunnel på sin försvarare. Därefter skarvade Aaron Hunt vidare bollen in i mål med en tunnel på sin försvarare. 1:1 kom tyvärr rätt omgående. Såväl Gideon Jung som Kostic stötte och försökte bryta mot Florian Niederlacher som i läget innan snappat upp ett dåligt uppspel. Det gick inte bättre än att båda missade och försvaret hamnade i obalans. Maximillian Philipp hos gästerna fick så småningom bollen nära mål och rakade in kvitteringen. Avslutet kom för nära målet för att ens René Adler skulle ha en chans att reflexrädda. Han var dock på bollen.Strax innan avblås för halvtidsvila hade Gideon Jung ett bra läge att ge hemmalaget ledningen. Freiburgs målvakt missbedömde en hörna och bollen damp ner hos Jung. Han fick dock inte till det. HSV hade ett visst spelövertag, men resultatet 1:1 var inte orättvist sett till spelet.Gisdol valde att göra ett offensivt byte inför andra halvlek. Michael Gregoritsch kom in för Dennis Diekmeier. Diekmeier hade på inget sätt gjort en usel insats på sin ovana position som högermittfältare. Snarare var det ett drag för att få in en mer nickstark spelare att lyfta långt på spelaren längst fram. Hunt som tog över högerkanten saknar Diekmeiers snabbhet och defensiv, men har i gengäld klart bättre bollbehandling och offensiva egenskaper. Det var dock Freiburg som tog tag i taktpinnen. De lyckades bäst med sin press och det blev många chansartade lyft. Gästerna hade lägen att ta ledningen, men allt som oftast var siktet dåligt inställt. Vid ett tillfälle stod Mergim Mavraj för en högkvalitativ täckning. Han gick även bort sig vid flera tillfällen och verkade lite vilsen utan “Papa” vid sin sida.Gisdols halvtidsbyte bar frukt en bit in i halvleken. Holtby fick fram bollen till Gotoku Sakai som slog en perfekt pass mellan backlinje och målvakt. Gregoritsch som har en fin känsla för att ligga rätt i anfallsposition kom framstormande och bredsidade in bollen. Freiburg arbetade omgående på för en kvittering. Den kom en kvart senare. Vincenzo Grifo som är lika viktig för sitt Freiburg som Müller för sitt HSV väggspelade bort en stötande Mergim Mavraj. Inbytte Djourou såg obeslutsam ut i situationen efter där Grifo kom fri med målvakten. Freiburgspelaren placerade iskallt bollen till höger om en chanslös Adler.Efter målet backade gästerna allt mer hem och mot slutet kunde HSV skapa tryck. Hunt fick en billig straff och stegade själv fram för att slå den. Även Gregoritsch var sugen, men Gisdol signalerade att veteranen skulle ta den själv. Hunt som slagit en och annan straff under karriären såg självsäker ut, kanske lite för självsäker. Straffen var svag och gick lågt till vänster nära målvakten som lämnade en farlig retur. Ingen HSV-spelare kunde tyvärr nå bollen som rensades ut till en resultatlös hörna.Efter matchen uttryckte både HSV:s Markus Gisdol och SCF:s Christian Streich att de kände att de hade haft läge att vinna matchen, men att en poäng ändå var ok. Så tog alltså segersviten slut för die Rothosen, men de är trots det fortsatt obesegrade. Nästa helg väntar Bayern borta och att hålla i sviten blir tufft. De närmsta bottenkonkurrenterna vann sina matcher och kan passera HSV nästa omgång./Karl Jansson