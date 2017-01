Den enda vägen är uppåt

Bundesliga står för dörren och för Hamburgs del är det en högst oviss tid som väntar. Det gäller att spelarna tror på sig själva och bevisar att de har det som krävs för att hålla klubben kvar i den tyska fotbollens finrum.

Väntan är snart förbi för alla som törstat efter tysk ligafotboll. Till helgen är nämligen Bundesliga äntligen tillbaka igen då det blivit dags för ”Rückrunde” – den andra och helt avgörande halvan av serien.Det är ingen vanlig höstsäsong som ligger bakom oss, där vi på flera håll och kanter bjöds på överraskningar som var omöjliga att förutspå. Aldrig tidigare har så många förväntade topplag underpresterat så grovt samtidigt som klubbar ämnade för i bästa fall mitten av tabellen lyckats etablera sig i toppskiktet. Det kommer bli högintressant att se om det kommer fortsätta på det spåret de kommande månaderna eller om ordningen sakta men säkert kommer att återställas.För Hamburgs del har det så här långt varit en turbulent och emotionell säsong – vilket inte direkt är första gången. Det dröjde ända till december innan första segern kom och sedan dess har det succesivt sett ljusare och ljusare ut. Men vi får inte glömma tiden innan dess. Tolv omgångar utan någon vinst och allt som oftast förödande uppträdanden från spelarna, vilket tvingade fram en känsla av uppgivenhet och hopplöshet. En nedflyttning såg oundvikligt ut.På en månads tid förändrades den känslan och inför helgens tillställning borta mot VfL Wolfsburg lever hoppet om att fortsätta prenumerera på en plats i Bundesliga, vilket den klassiska föreningen gjort sedan ligans begynnelse för över 50 år sedan. Lagprestationen mot Schalke 04 i förra årets sista match var förbluffande bra och för en gångs skull kändes det som att uppehållet kom högst olägligt.Mycket har hunnit hända under de inledande veckorna av 2017. Efter de obligatoriska värdetesterna reste hela laget till Dubai för ett nio dagars långt träningsläger, där man spelade träningsmatcher mot Al Nasr och Henan Jianye – som båda slutade med seger. Innan avresan mot de varmare breddgraderna hade både Cléber och Emir Spahic lämnat truppen och in hade Mergim Mavraj hämtats från Köln. Den albanske mittbacken får anses som en klar förbättring jämfört med sina föregångare och förväntningarna på honom är givetvis stora. Samma sak gäller för Kyriakos Papadopoulos, som trots sin digra skadehistorik lånats in från Bayer Leverkusen. Tillsammans ska duon försöka få ordning på det läckande försvaret.Trots de redan många förändringarna väntas mer ske innan övergångsfönstret bommar igen. Aaron Hunt sitter i slutförhandlingar med Trabzonspor och väntas deklarera sin flytt när som helst. Även Alen Halilovic och Nabil Bahoui är av allt att döma på väg bort då ingen av dem ingår i Markus Gisdols framtidsplaner. Den förstnämnde väntas lånas ut till en spansk klubb medan det ännu är oklart vart Bahoui ska ta vägen. Rykten gällande England, Spanien, Grekland och Sverige finns där, men just nu verkar det inte som att svensken har något konkret på bordet att ta ställning till.Ytterligare en spelare kan tillkomma och det mesta tyder på att det i så fall återigen blir en mittback. Neven Subotic, Ermin Bicakcic och Timm Klose är alla på tapeten och den nye sportchefen Jens Todt sägs jobba stenhårt för att försöka plocka in någon av de tre innan månadsskiftet. Just nu talar det mesta för Subotic, men än kan mycket hända och det skulle inte förvåna ett dugg om det blir någon helt annan som i slutändan står där och ler med tröjan i handen.Först ut för året är som bekant Wolfsburg, vilket känns som en perfekt värdemätare. ”Vargarna” är även de indragna i bottenstriden och har gjort stora investeringar för de pengar man fick efter att ha sålt Julian Draxler till Paris Saint-Germain. Tränare Valérien Ismaël hoppas på positiv effekt omgående och det gäller för HSV att vara på tårna.Därefter följer ett lurigt spelschema med bland annat Bayer Leverkusen, RB Leipzig och Bayern München under februari. På förhand är förhoppningarna skrala, men med avslutningen av 2016 färskt i minnet kickar drömmarna om att plocka poäng på en kontinuerlig basis in. Som vanligt ser truppen stark ut på pappret, men hur den står sig väl på planen är det omöjligt att veta.Chanserna till att återigen säkra kontraktet lever åtminstone i allra högsta grad, även om det väntas bli en påfrestande strid in på målsnöret. Enda vägen är uppåt, och det gäller att spelarna en gång för alla tittar sig själva i spegeln med en bestämd blick och intalar att det är möjligt. Tillsammans kan vi klara det här.