Ekdal matchhjälte mot Hertha

Hamburg besegrade Berlin i storstadsmötet. Ekdal avgjorde en match som länge stod och vägde.

- NUR DER HSV -

Det var en match som passade den söndagsångest många känner inför att komma tillbaka till arbetet på måndagar. Avspark 17:30 och med något av en ångestmotståndare i form av Hertha Berlin. Hertha som vunnit sju av de senaste åtta mötena lagen emellan. Pal Dardai på motståndarnas tränarbänk hade inför matchen sagt att: “Skönspelet tar slut nu. Vi kommer satsa på kontringar.” Efter två jobbiga förluster väntade ett obehagligt motståndarlag för Ekdal och co som såg gravallvarliga ut där de stod och väntade i spelartunneln på att få marschera in till Hanselmanns “HSV forever”Gisdol överraskade lite i sin laguttagning då han lät trotjänaren Diekmeier gå före lagkaptenen Sakai. Troligen var han ute efter Diekmeiers defensiva egenskaper och speed för att stävja de av Dardai utlovade kontringarna. Gisdol lät Aaron Hunt åter starta istället för rekordvärvningen Kostic. Detta med all rätt då Hunt var en av Hamburgs bästa spelare i cupmatchen mot Gladbach, medan Kostic i sitt inhopp gjorde en blek figur. Chockbeskedet att nye försvarsgeneralen Mavraj blir borta uppemot en månad tvingade till fler förändringar. Talangen Gideon Jung som fått mer speltid denna säsong än tidigare fick flytta ner på mittbacksplatsen medan Albin Ekdal fick nyförvärvet Walace bredvid sig.Det finns en del agg mellan de två storstadsklubbarna, främst från Herthanernas sida. Detta märktes då bortafansen tidigt kastade in föremål vid mot linjedomaren och hemmalagets hörnläggare. Annars fick de se ett Hertha som verkade ha koll på läget inledningsvis. De hade en del skott utifrån. Brooks var vaken på HSV:s bollar i djupled och ledde sin backlinje väl. Efter en dryg kvart uppstod dock det en straffsituation. Wood kom loss på högerkanten och slog in den mot en framstormande Diekmeier. Inspelet bröts. Hunt sökte och fick kontakt med bollen. Ögonblicket efter var en försvarare där och fick kontakt med Hunts ben. En situation där straff kunde utdömts, men så blev det inte till hemmalagets stora förtret. I sitautionen efter drog Holtby på ett skott som täcktes ut till hörna. Efter detta öppnade högerkanten upp sig fler gånger och Dardai på Herthas bänk pustade missnöjt.Strax därefter kom nästa stora läge. Hunt slog en väl avägd diagonal boll som Müller bröstade ner och sedan placerade i bortre. Jarstein i Herthas mål stod dock för en riktigt svettig busterräddning. Efter detta kom en period då båda lagen drog ner lite på tempot. Man kan notera att Jung inledningsvis såg obeslutsam i sin lite ovana roll som mittback, både i passningsspel och defensiva aktioner. Det kändes som att Hertha förr eller senare skulle utnyttja detta. Som tur var så han säkrare ut ju längre tid som gick.Den välmeriterade domaren Dr. Felix Brych tog många beslut som gick HSV emot. Spelarna protesterade genomgående, men verkade samtidigt inte riktigt låta sig bekommas av den upplevda orättvisan. Motståndarnas defensive mittfältare Niklas Stark åkte på ett otvivelaktigt gult kort i 41:a minuten. Strax innan avblås för halvtid stod Stark för en riktigt ful tackling som borde gett ytterligare ett gult och därmed utvisning. Brych vågade dock inte göra sitt jobb utan friade, ett något fegt beslut kan tyckas. Sammanfattningsvis var HSV det bättre laget i första halvlek och spelade en direkt fotboll. Avsluten var sex mot tre, men utan mål betyder sådant ingenting. Papadopoulos illustrerade detta genom att ta sig för pannan och se galet förtvivlad ut efter att Walace halkat vid ett bra läge i slutskedet av halvleken.Det låga tempot från första halvleks slut som fått skadade Mavraj att nästan somna uppe på läktare fortsatte inledningsvis. Die Rothosen vårdade boll lite mer och hade svårt att komma igenom. Hertha var kompakta. Rätt tidigt bytte Dardai ut hetsporren Stark som borde ha fått lämna planen redan i första. Även Papadopoulos var het och tog en taktisk brytning efter att Ekdal chansat lite och gått bort sig högt upp vilket gett Hertha ett omställningsläge. Han fick gult och det fanns lite oro att ytterligare ett gult kunde komma. Papa var dock smart och lugnade ner sig. Generellt var det grinigt, mycket kamp och dålig stämning nere på planen. Ibisevic var ofta inblandad och provocerade. Andra halvlek var jämn och matchen stod och vägde. Ibisevic fick ett jätteläge efter misslyckade chansbrytningar av HSV:s viktiga defensiva pjäser högt upp. Framme i straffområdet passade han lite överraskande till en medlöpande Darida. Tjecken var dock lite oförberedd och Walace kunde bryta.Hertha som ofta tar tillvara på sina chanser hade slagläge för kontringar och ett matchavgörande. Runt de magiska 70:e hade HSV blivit allt mer passiva och stillastående. Gisdol svarade genom att byta in lagkaptenen Sakai för Walace. Sakai bidrog med mer eld och kämpaglöd vilket smittade av sig. Minuterna senare kom målet.Wood pressade högt och tog bollen av Plattenhardt som föll lätt och ville ha frispark, en chansartad taktik som skulle straffa sig. Hunt fick tag i bollen och passade tillbaka till Wood som tog sig ner till förlängda mållinjen. Där passade han tillbaka till Hunt som tagit sg in i straffområdet. Hunt slog den direkt in till Ekdal som kom i andravåg. Även om passen var bra var Ekdal tvungen att vräka sig in framför sin försvarare i duellen om bollen. Svensken ville mest och fick till en bra träff som var otagbar för den i övrigt utmärkte norrmannen i Herthas mål. Albin Ekdals första mål i Bundesliga var ett faktum.Målet laget energi. Målskytten själv verkade synnerligen stärkt och kom in i ett flow där han gjorde allting rätt fram till avblås. Det handlade mest om att förvara och döda tid, men HSV var närmare 2:0 än Hertha var nära en kvittering. Efter avblås gratulerades Ekdal för sitt debutmål av såväl spelare som funktionärer. De samlades sedan som brukligt i en ring där matchhjälten sa några väl valda ord innan laget gick bort för att fira segern inför Nordtribüne. Det måste ha varit en otroligt härlig känsla för den svenske landslagsspelaren som verkar trivas med att spela mot Berlinarna.Vinsten innebär läge på att gå förbi både Wolfsburg och ärkerivalerna Bremen i tabellen. Nästa omgång är det chans på revansch mot Gladbach. En Ekdal i form som tar plats kan visa sig viktig där./Karl Jansson