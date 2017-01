Ekdal såg rött, HSV förlorade

Det gick inte enligt planen i det viktiga bortamötet mot direktkonkurrenten VfL Wolfsburg. Hamburg fick jaga mycket boll och det blev ännu mer av den varan när Albin Ekdal fick sitt andra gula kort. Med en man mindre kämpade die Rothosen tappert, men orkade inte riktigt med i slutet mot matchen då vargarna kontrade in ett avgörande 1-0.

- NUR DER HSV! -

Det var en på förhand viktig match. Koncernlaget Wolfsburg som bara hade tre poäng mer än Hamburg var höstens flopp och indragna i bottenstiden. Om gästerna skulle lyckas sno med sig tre poäng skulle det bli ännu värre. “Vi ska inte göra HSV ännu starkare. De hade en bra avslutning, men nu är det nystart. Vi är beredda”, sa Valerien Ismael, Wolfsburgs tränare inför matchen. De var beredda och fick ett massivt spelövertag i matchen inledningsvis. Dock utan att komma till några direkt farliga avslut. Nyförvärvet Yunus Malli fick lite utrymme och drog iväg en rökare i lite snäv vinkel. Skottet gick dock en bit utanför. I övrigt hände inte mycket.Gästerna, HSV hade en något förändrad startelva jämfört med den som var så framgångsrik mot Schalke. Waldschmidt fick lämna plats för Lewis Holtby som var tillbaka efter en avstängning p g a rött kort. Jung som skadat knät fick lämna plats för nyförvärvet Mergim Mavraj. Mittbackskollegan Johan Djourou var tänkt att starta, men gjorde illa knät under uppvärmningen och Kyriakos Papadopoulus som kom i måndags fick gör debut direkt. Både “Papa” och Mavraj gjorde senare bra ifrån sig i sina debuter. Lite överraskande fick även Bobby Wood göra comeback i startelvan där han tog plats som spets. Gregoritsch fick finna sig i att sitta på bänken.Hamburg försökte jaga och stressa motståndarna, men bolltekniska Wolfsburg höll sig lugna och spelade sig kvickt ur situationerna. Kanske hade Gregoritsch som ofta är mer alert i presspelet än Wood kunnat göra lite skillnad om han fått starta. Wolfsburgs Luiz Gustavo och Guilavogui dominerade på mittfältet och vann tillbaka många bollar. Det var svårt för gästerna att få ut något i offensiv väg, men även för hemmalaget. I 28 spelminuten stoppade Ekdal och Papadopoulus en framstormande Ntep. Ntep föll väldigt lätt efter en handpåläggning på axeln av Ekdal och det gula kortet var hårt dömt. Fem minuter senare hamnade han efter mot Ntep igen och slängde sig in med en bensax. Det andra gula var rättfärdigt. Ekdal fick lämna planen. “Det är väldigt förargligt att Albin får det andra gula på det viset. Vi måste prata om det”, sa Gisdol efter matchen.Efter utvisningen föll djupare HSV och övergav pressen. De gjorde det bra och släppte inte till mycket. En bit in i andra uppstod en något tilltrasslad situation som kunde inneburit mål för Wolfsburg. Mathenia i Hamburgmålet löste dock situationen på ett något märkligt sätt. Det började också uppstå en del lägen för Hamburg. Kostic som stod för det mesta offensivt fick ett rätt bra läge att ge HSV ledningen. Han fick dock inte sitt avslut på mål. Det uppstod en del halvlägen också och vid ett sådant lyckades Wolfsburg sno åt sig bollen och kontra. Ntep fick en långboll. Han tog med sig bollen och väggspelade sig sedan in i straffområdet från sin kant. I höjd med mållinjen spelade han snett inåt bakåt. Där kom den gamla skyttekungen Mario Gomez och stötte in bollen. Gisdol satte in en forward till i form av Gregoritsch. Han gjorde mycket rätt, men det var aldrig riktigt nära en kvittering.“Nästa match måste vi avsluta med 11 man på planen”, förtydligade Gisdol efter matchen. Det är femte gången laget får en spelare utvisad under säsongen. Disciplinen under Gisdol verkar inte vara den önskvärda. Turligt nog förlorade även Ingolstadt som jagar HSV i tabellen efter ett sent mål i sin match. Nästa helg möts de två. Det blir en riktig sexpoängskamp./Karl Jansson