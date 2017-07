En försäljning med bitter eftersmak

Michael Gregoritschs tid i Hamburger SV är förbi då han från och med nu kommer representera ligakonkurrenten FC Augsburg. En försäljning som väcker missnöje.

Någon större överraskning går det inte att benämna det som. Ändock känns det bittert att Michael Gregoritsch inte längre kommer tillhöra Hamburger SV då han under tisdagskvällen kritade på ett avtal med ligakonkurrenten FC Augsburg gällande de fem kommande åren.



Under de senaste veckorna har det tisslats och tasslats om den mångsidige offensiva spelaren, som aldrig riktigt fick chansen i HSV. När han för två år sedan värvades in från VfL Bochum gjorde han det i egenskap av en jättetalang som i framtiden skulle bli klubbens notoriske målskytt.



Sammanlagt elva fullträffar blev det på 58 framträdanden med Bundesliga och cupen inräknat – vilket får betraktas som ett fullt godkänt facit med tanke på speltiden och klubbens prekära situation under främst det gångna året.



När Gregoritsch anslöt gjorde han det under ledning av Bruno Labbadia, och fick omgående förtroendet av den mytomspunna tränaren. Debutsäsongen i Bundesliga lovade gott inför framtiden och förhoppningarna var stora på honom när fjolårssäsongen drog igång.

Men Markus Gisdol verkade inte se hans potential då han mestadels använde sig av ”Greggo” som ett vapen att slänga in när man var på jakt efter mål.



Den österrikiske landslagsmannen har varit missnöjd med den rådande situationen, och att han velat bort har länge stått klart. HSV har heller inte hymlat med att 23-åringen varit till försäljning, och efter att ha ryktats till både Mainz 05 och 1. FC Köln blev det alltså till slut FC Augsburg som vann kampen om han signatur till ett pris av fem och en halv miljoner euro.



Reaktionerna efter att affären blev officiell har inte låtit vänta på sig. Överlag är anhängarna till HSV missnöjda med försäljningen då man menar på att Gregoritsch aldrig fick en ärlig chans, och att man gjort sig av med en av sina största talanger.



Precis som med i stort sett allting annat här i livet går det att väga för- och nackdelarna mot varandra, men frågan är om inte HSV gjort en blunder i det här fallet. För även om vi inte bjudits på någon målexplosion har Gregoritsch ständigt utgjort ett hot framåt i banan och med lite mer stabilitet runt omkring sig är jag övertygad om att vi fått se betydligt fler fullträffar signerade av österrikaren.



Det är inte första gången styrelsen agerar tveksamt – oavsett vem det är som bär ansvaret. Så sent som förra sommaren såldes Kerem Demirbay för en spottstyver, som sedermera i Hoffenheim blev en av ligans hetaste spelare och är numera högaktuell för ”Die Mannschaft”.

Jag skulle i alla fall inte bli det minsta förvånad om vi får se Gregoritsch göra minst tio mål nästa säsong och ta steget mot att bli en etablerad startspelare i Bundesliga.



Hans ersättare heter förmodligen André Hahn – som bekant värvades in innan Gregoritsch var såld. På pappret är det ett uppköp, men om så är fallet även i praktiken återstår att se.

0 KOMMENTARER 335 VISNINGAR 0 KOMMENTARER335 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-07-04 21:20:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-07-04 21:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-07-04 21:20:00

Hamburger SV

2017-06-26 12:20:00

Hamburger SV

2017-06-11 19:21:44

Hamburger SV

2017-06-11 13:00:00

Hamburger SV

2017-05-29 08:00:00

Hamburger SV

2017-05-25 21:26:00

Hamburger SV

2017-05-23 16:36:05

Hamburger SV

2017-05-22 11:33:34

Hamburger SV

2017-05-22 09:00:00

Hamburger SV

2017-05-20 21:00:00

ANNONS:

Michael Gregoritschs tid i Hamburger SV är förbi då han från och med nu kommer representera ligakonkurrenten FC Augsburg. En försäljning som väcker missnöje.Här skrivs och listas rykten om övergångar och faktiska övergångar gällande Hamburger SV.VfL Osnabrück blir det första hindret för HSV att försöka ta sig förbi i tyska cupen.Lönekostnaderna ska skäras ner samtidigt som underpresterande spelare en gång för alla ska lotsas bort. Det ser ut att bli ännu en händelserik sommar i Hamburg.Redaktionen summerar Hamburgs säsong med hjälp av åtta olika utmärkelser.Moin, moin HSV är tillbaka. Notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Den vilda festen, Ingen citronsaft och Adler bjöd på bärs.Matthias Ostrzolek lämnar Hamburger SV efter tre säsonger för att fortsätta karriären hos nyuppflyttade Hannover 96.De senaste fem säsongerna har René Adler varit förstemålvakt i Hamburger SV. Nu står det klart att 32-åringen lämnar föreningen då hans utgående kontrakt inte kommer förlängas.Glädjen visste inga gränser inne på Volksparkstadion efter att slutsignalen mot VfL Wolfsburg ljudit. Men vad är det egentligen vi har att fira?Inför matchen mot Wolfsburg hade Hamburger Abendblatts specielle kultsupporter Hjälm-Peter siat om sista omgången: “De andra borde ha lärt sig vid det här laget, HSV ramlar aldrig ner.” Han tippade 2-0 till hemmalaget och fick nästan rätt.