Första nyförvärvet presenteras

Under nye klubbchefen Heribert Bruchhagen har tränare Gisdol i avsaknad av sportchef fått stort inflytande. Det finns en uttalad målsättning att värva defensivt. Redan under tisdagen ett par dagar innan transferfönstret öppnar presenterar klubben första nyförvärvet. Det är klart att albanske landslagsmannen Mergim Mavraj till vardags i överraskningslaget 1. FC Köln ansluter på transferfönstrets första dag.

- NUR DER HSV! -

Det hade ryktats om övergången några dagar och på dan före dopparedan släpptes uppgifter av Hamburger morgenpost att kölnspelaren var på läkarkontroll hos HSV. Några timmar senare kom beskedet att läkarundersökningen fallit väl ut och att Gisdol under julhelgen kunde glädja sig åt att se fram emot en vårsäsong med sin önskespelare i backbesättningen. Den 189 cm långe mittbackens kontrakt med Köln löpte ut till sommaren och HSV fick honom för 1,8 miljoner euro. 30-åringen som av transfermarkt värderas till 1,75 miljoner euro har varit en stor del i Kölns solida defensiv den här säsongen och har varit vad man i tyskland benämner som en “Dauerbrenner”. Alltså en spelare som startar alla matcher, så har dock inte alltid varit fallet.I Köln har fyra kompetenta mittbackar funnits de senaste åren i form av Heintz, Maroh, Sörensen och Mavraj. När Mavraj som är uppvuxen i Hanau utanför Frankfurt kom till Köln 2014 efter spel i andra ligan var han inte given. Han startade elva matcher och hoppade in fyra gånger. Mycket av de missade matcherna berodde troligen på de problem med brosket i lederna han led av. Både före och efter har han varit förskonad från längre skadeuppehåll. Nästa säsong var han tredjevalet bakom Maroh och Heintz, men när Kölns tränare Stöger gick över till en trebackslinje efter vinteruppehållet fick han fler chanser och gjorde det bra. Det är framförallt denna säsong då tyskslovenen Maroh har haft stora skadebekymmer som Mavraj under det ansvar som vilat på honom verkligen blommat har ut. Köln har bara släppt till 15 mål på 16 omgångar. De hållit nollan vid sex tillfällen.Mavraj är den av de tre där bak som hållit högst klass enligt Kicker. Att han inte riktigt känner förtroendet för Köln och känner sig lockad av en klubb som är villig att ge honom det förtroendet är förståeligt. Bra scoutat av HSV som förhoppningsvis får mer stabilitet bakåt. Gisdol får även en mittback som är bekväm med att spela i en trebackslinje, vilket exempelvis Johan Djourou offentligt under säsongen uppgivit att han inte är.Från Köln verkar det inte finnas något vidare agg inför övergången så här mitt i säsongen. “Mergim har efter en riktigt jobbig skada kommit tillbaka och fått en otrolig utveckling. Jag gläds vansinnigt å hans vägnar, för ett år sedan var det ingen som intresserade sig för honom. Vi har förhoppningen att hitta en god ersättare”, sa Peter Stöger. Före detta mittbackskollegan Maroh var överraskad, men önskar Mergim all lycka i framtiden. Mavraj själv var även han lite överraskad över hur snabbt allt gått. “Det var förvånande för många, även för mig, men min min situation med mitt utlöpande kontrakt och det stora intresset från tränaren och de ansvariga inom HSV gjorde att jag bestämde mig för det här.”Han passade under intervjun med hsv.de även på att lägga in några goda ord för sin nya klubb. “Det är en skön känsla att få så mycket förtroende. HSV är en fantastisk klubb med storartade fans. För många är det en dröm att få spela för för denna förening.” Mavraj har inte bara språket och spelet som talar för att han borde kunna passa in i klubben. Han känner även några spelare sedan tidigare. Med Nicolai Müller och Tom Mickel spelade han i Fürth och med Matthias Ostrzolek och Lewis Holtby spelade han i Bochum./Karl Jansson