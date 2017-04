Framtiden oviss för Schipplock

Efter en mindre lyckosam debutsäsong i HSV lånades Sven Schipplock ut till Darmstadt 98 i hopp om att få regelbunden speltid. Så har fallet inte blivit, och det är högst oklart vad som händer härnäst.

Rösterna var överlag tveksamma när HSV inför fjolårssäsongen meddelade att man värvat Sven Schipplock från seriekonkurrenten Hoffenheim. Anfallaren hade under sina fyra år inte lyckats göra något avtryck, och inte mycket talade för att karriären skulle blomstra i Hamburg heller.



Precis som många förutspådde blev det ingen succé då han trots 20 framträdanden i Bundesliga inte hittade nätet en enda gång. Allt som oftast stod han för bleka insatser och frågan varför han överhuvudtaget hämtades in av styrelsen var ständigt på tapeten hos klubbens anhängare.



Under efterföljande sommar anslöt Bobby Wood från Union Berlin och den dåvarande tränaren Bruno Labbadia var tydlig med att Schipplocks chanser till speltid var minimala. Därför var det inte förvånande att han lånades ut till Darmstadt 98, som var på jakt efter förstärkning i offensiven. Hos ”Die Lilien” var förhoppningarna att han skulle få rikligt med speltid och få igång målproduktionen, för att sedan återvända till hamnstaden i norr.



Fem omgångar återstår av säsongen och inte heller det här spelåret har 28-åringen nätat. Faktum är att han flera gånger lämnats utanför matchtruppen, och det trots att Darmstadt parkerat sist i tabellen sedan i början av december.



Inte mycket talar för att Darmstadt kommer vilja ta med sig Schipplock ner i 2. Bundesliga, utan efter att den sista omgången spelats är det tillbaka till HSV som gäller – där han har kontrakt ytterligare en säsong. Det är dock högst oklart om han kommer vara en del av spelartruppen när kommande övergångsfönster bommat igen sina portar.



I en färsk intervju med tidningen ”Kicker” påstår Schipplock att han inte haft någon kontakt med HSV om framtiden, som han beskriver som oviss. Förmodligen inser han själv att hans aktier inte direkt stärkts det senaste året, och trots att det numera är Markus Gisdol som förfogar över laget – som han tidigare haft som tränare i Hoffenheim – kan han inte förvänta sig att bli mottagen med öppna armar när han om drygt en månad checkar in på Volksparkstadion.



En försäljning alternativt en ny utlåning är således att vänta, och troligtvis kommer han få bita i det sura äpplet och välja ett alternativ en division ner då han uppenbarligen inte har det som krävs för att spela i Bundesliga.

FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-04-20 13:00:00

