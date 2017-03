Gisdol förlänger till 2019

Efter några veckors förhandlingar står det nu klart att Markus Gisdol har förlängt sitt avtal med klubben fram till sommaren 2019.

Sedan Markus Gisdol tog över rodret efter Bruno Labbadia har HSV sakta men säkert förbättrat sig, både när det kommer till hur spelet sett ut och poängskörden. Från att ha varit ett hopplöst bottengäng ser det plötsligt ljust ut igen för klubben som aldrig någonsin åkt ur Bundesliga.Den 47-årige tränarens kontrakt gällde säsongen ut, men efter den senaste tidens strålande resultat har styrelsen förhandlat om en förlängning av det – vilket man nu lyckats enats om. Under onsdagen meddelade klubben via den officiella hemsidan att Gisdol och hans medarbetare skrivit under ett nytt avtal som sträcker sig fram till sommaren 2019.Nytillträdde sportchefen Jens Todt säger sig vara nöjd med att behålla Gisdol och hoppas den senaste tidens utveckling ska hålla i sig framöver. I så fall är det bara en tidsfråga innan HSV lämnar det absoluta bottenskiktet av tabellen och tar sig upp på säker mark.De tidigare spekulationerna om att Gisdol kommer lämna föreningen i sommar för nya utmaningar bör således kunna undanröjas en gång för alla.Efter några veckors förhandlingar står det nu klart att Markus Gisdol har förlängt sitt avtal med klubben fram till sommaren 2019.HSV tog en poäng i en match med få chanser, många frisparkar och lågt underhållningsvärde.Ligans formsvagaste lag tar emot ett av de formstarkaste på Commerzbank-Arena. Ska Hamburger SV lyckas utnyttja det och knipa sin tredje raka seger mot ”Örnarna”?Spelarna stod återigen för en gedigen laginsats hemma på Volksparkstadion när HSV vände och vann mot Borussia Mönchengladbach. Den beundransvärda sviten fortsätter därmed.För elva dagar möttes de i tyska cupen. Då gick die Fohlen vinnande ur striden, de är fortsatt i toppform. Då blev två straffar avgörande. Nu dömer Dennis Aytekin söndagens match. Troligen kommer han precis som i onsdags ta några matchavgörande beslut. Förhoppningsvis går besluten inte emot HSV.Hamburg besegrade Berlin i storstadsmötet. Ekdal avgjorde en match som länge stod och vägde.En påfrestande och tungsint vecka ligger bakom HSV, som hemma på Volksparkstadion ska försöka revanschera sig mot huvudstadsklubben Hertha Berlin. Förutsättningarna är dock inte optimala.Någon semifinal i tyska cupen blir det inte för Hamburger SV, som under onsdagen slogs ut av Borussia Mönchengladbach efter att ha fått två avgörande straffsparkar dömda mot sig.Efter överkörningen i München väntar en chans att revanschera sig för HSV. Stora förändringar i startelvan förutspås.HSV ställs inför säsongens svåraste uppgift. När man mött rekordmästarna från Bayern nere i Bayern har det de senaste åren allt som oftast slutat med en rejäl förnedring. Dessutom härjar influensan i Hamburg