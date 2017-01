HSV och Spahic går skilda vägar

Det nya året inleds med en ordentlig överraskning då Hamburger SV tidigare under förmiddagen meddelade att man valt att terminerna Emir Spahics kontrakt med omedelbar verkan.





Trots detta väljer nu klubben att med omedelbar verkan friställa den 36-årige mittbacken, med motiveringen att en upprensning av truppen görs och att bosniern inte längre ingår i framtidsplanerna. Vad som egentligen ligger bakom det drastiska beslutet spekuleras det friskt om i skrivande stund. Det mesta tyder på att det är Spahics attityd som är det stora problemet då han tidigare hamnat i bråk och dispyter med sina egna lagkamrater.



Vad det här innebär för framtiden är ännu högst oklart. Strax efter julafton stod det klart att Mergim Mavraj värvats in från seriekonkurrenten 1. FC Köln, och förmodligen är han tilltänkt ersättare till Spahic. Dock har det under större delen av höstsäsongen varit en enorm brist på mittbackar och minst en försvarare till väntas ansluta innan vinterns övergångsfönster slår igen sina portar. Annars riskerar Markus Gisdol få det fortsatt jobbigt att pussla ihop mittlåset.

FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-01-03 11:25:25

