HSV till kvartsfinal efter imponerande insats

Gideon Jung och Bobby Wood låg bakom segern när ett Hamburger SV utan några av sina viktigaste spelare skickade 1. FC Köln ur DFB-Pokal samtidigt som man själva avancerade till kvartsfinal.





Redan efter fem minuter ringde det till i gästernas mål efter att Gideon Jung slagit in returen på Luca Waldschmidts skott, som Thomas Kessler i Kölns mål inte lyckades hålla. Glädjen visste inga gränser hos hemmasupportrarna medan de drygt 5000 tillresta anhängarna inte trodde sina ögon.



Det var hemmalaget som fortsatte ösa på och hade bud på ytterligare mål – men Kessler var med på noterna och kunde avstyra chanserna. Ju längre matchen led, ju mer knappade gästerna in och började mot slutet av den första halvleken att skapa möjligheter. Någon utdelning blev det dock inte och HSV gick till halvtidsvila med ledningen i behåll.



Den andra halvleken skulle bli en öppen och svängig historia där det bjöds på farligheter i stort sett varenda gång bollen var i höjd med straffområdena. Köln var ytterst nära att kvittera, men René Adler tillsammans med Johan Djourou stod för en heroisk insats och lyckades mota samtliga tre försök inom loppet av bara några sekunder.



Istället för det Bobby Wood som skulle få det sista ordet, och det med kvarten kvar att spela. Anfallaren blev framspelad av den tidigare målskytten Jung och gjorde vad som förväntades av honom när han spikade igen matchen. Luften gick ur Köln-spelarna och HSV-fansen började sjunga ”Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin”. Den sista kvarten var händelsefattig och Hamburg kunde för en gångs skull spela av matchen i lugn och ro utan att behöva kämpa med näbbar och klor för segern.



Trots bottenstrid i Bundesliga väntar alltså nu kvartsfinal i DFB-Pokal, som går av stapeln under våren. Vem som står för motståndet och om det blir hemma- eller bortamatch vet vi först i morgon efter att de sista åttondelsfinalerna avklarats.



Matchfakta:



Hamburger SV: Adler – Sakai, Djourou, Mavraj, Santos – Walace (65. Ostrzolek), Jung (82. Papadopoulos) – Waldschmidt (78. Diekmeier), Hunt, Kostic – Wood



1. FC Köln: Kessler - Olkowski, Sörensen, Heintz, Rausch - Özcan (54. Bittencourt), Hector (54. Höger) - Rudnevs, Osako (79. Jojic), Zoller - Modeste



Mål: 1-0 Jung (5.), 2-0 Wood (74.)



Publik: 45.143



Domare: Günter Perl



Varningar: Walace (51.), Kostic (53.) / Rausch (58.)



0 KOMMENTARER 39 VISNINGAR

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-02-07 20:50:15

