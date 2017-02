Inför DFB-Pokal: HSV – 1. FC Köln

Efter den gångna helgens viktiga seger i Bundesliga har det nu blivit dags för HSV att spela åttondelsfinal i DFB-Pokal, där ett pånyttfött 1. FC Köln står för motståndet hemma på Volksparkstadion.





Även HSV-spelarna har till viss del återfått sitt självförtroende. Det tack vare den meriterande segern hemma mot Bayer Leverkusen i fredags, där Kyriakos Papadopoulos blev stor hjälte med matchens enda mål. Vinsten innebar att man lämnade den direkta nedflyttningsplatsen för att istället återta kvalplatsen – som man bekant mer eller mindre prenumererat på de senaste säsongerna.



Den stora frågan alla ställer sig är hur HSV resonerar inför dagens match. Är det värt att satsa på cupen eller är det bättre att fokusera på ligan? Markus Gisdol säger sig drömma om att bli cupmästare, men samtidigt talar det mesta för att han kommer ställa över några av nyckelspelare inför kommande helgs tillställning borta mot tabelltvåan RB Leipzig.



Klubben har i skrivande stund enbart tagit ut en preliminär trupp, som kommer bantas ner med några namn innan den slutgiltiga registreras hos förbundet. Bland annat väntas Albin Ekdal och Lewis Holtby strykas då de båda dras med småskavanker. Istället kan det bli så att vinterns uppmärksammade nyförvärv, Walace, får göra sin debut för sin nya klubb. Den 21-årige mittfältaren från Brasilien gick loss på saftiga nio miljoner euro, vilket är en otroligt hög summa med tanke på hans ringa ålder samt att han aldrig tidigare spelat i Europa förut. Förväntningarna lär vara skyhöga hos åskådarna på Volksparkstadion.



Dagens motståndare har två raka vinster i ryggen efter att inte ha vunnit en match sedan i mitten av november. Peter Stögers manskap ser således ut att ha hittat formen igen och väntas bjuda på ett tufft motstånd. Senast klubbarna ställdes mot varandra var i slutet av oktober, en match som Köln vann med 3–0 efter att HSV bjudit på en straffspark samt fått Bobby Wood utvisad tidigt under den andra halvleken. Samtliga tre mål stod skyttekungen Anthony Modeste för, som är den bärande länken i offensiven. Presterar inte han presterar ingen annan. Det gäller därför för Hamburgs försvar att punktmarkera honom från första början.



Vinnaren av tillställningen kvalificerar sig för kvartsfinal. Föga oväntat är det Köln som är förhandsfavoriter, men efter matchen mot Bayer Leverkusen finns det en gnutta hopp om en ny skräll – vilket förmodligen skulle stärka truppen ytterligare inför den svåra matchen mot RB Leipzig fyra dagar senare.



Matchen startar klockan 18.30 men sänds dessvärre inte på någon svensk tv-kanal.



Preliminära laguppställningar:



Hamburger SV: Adler - Diekmeier, Djourou, Mavraj, Santos - Walace, Jung - Müller, Waldschmidt, Kostic - Wood



