Blir det glada miner på nytt för spelarna i HSV?

Inför: Eintracht Frankfurt – HSV

Ligans formsvagaste lag tar emot ett av de formstarkaste på Commerzbank-Arena. Ska Hamburger SV lyckas utnyttja det och knipa sin tredje raka seger mot ”Örnarna”?

2017-03-17 22:04:00

Sedan HSV vann sin första match för säsongen, i början av december, är man det tredje formstarkaste laget i Bundesliga. Markus Gisdol har sannerligen fått snurr på maskineriet och istället för fruktan och ångest är det numera med tillförsikt man tittar på matcherna.Bortsett från det oförsvarliga bottennappet borta mot Bayern München har spelet sett oförskämt bra ut och det är inte oförtjänt som man besegrat lag som RB Leipzig, Hertha Berlin och nu senast Borussia Mönchengladbach. Från att ha varit ett hopplöst bottengäng har HSV förvandlats till ett lag som kan slå i stort sett samtliga motståndare i Bundesliga.Nästa utmaning väntar under lördagskvällen då sensationella Eintracht Frankfurt bjuder upp till duell borta på Commerzbank-Arena. ”Örnarna” har den här säsongen mot alla odds gått som tåget, men befinner sig just nu i en djupare formsvacka med fem förluster i följd. Läget börjar bli kritiskt om man inte vill riskera att gå miste om spel i Europa till hösten.På hemmaplan har man enbart förlorat två matchen den här säsongen – mot Ingolstadt och Freiburg. Båda nederlagen har kommit under den negativa perioden och fortet har fått sprickor i fasaden. Sprickor som Niko Kovac och hans manskap hoppas kunna börja på att reparera med start den här helgen efter att ha slagit Hamburger SV.Det är dock en stark trupp som HSV anlänt med till Tysklands femte största stad. Enbart Mergim Mavraj saknas på grund av skada, i övrigt är samtliga spelare tillgängliga då Nicolai Müller tillfrisknat från den influensa som satte käppar i hjulet för honom förra helgen.Gisdol väntas ställa upp med samma startelva som mot Borussia Mönchengladbach, då det fungerade ypperligt. Det innebär att Müller kommer få inleda på bänken, men lär komma in om det behövs förstärkning i offensiven. Yttermittfältaren har den här säsongen mäktat med elva poäng och är egentligen ovärderlig. Förmodligen är det bara en tidsfråga innan han återtar sin i normala fall givna plats i laget.Senast klubbarna drabbade samman var i höstas. Då gick Frankfurt vinnande ur striden med klara 3–0 efter att Dennis Diekmeier visats ut tidigt i den andra halvleken. Revansch står således på menyn för ”die Rothosen”, som har chans att knipa sin tredje raka seger – vilket vore för bra för att vara sant om det sker. Möjligheterna till det är åtminstone goda.Matchen startar klockan 18.30 och går att se på Eurosport 2.Hradecky - Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka - Mascarell, Hasebe - Blum, Fabian, Rebic - HrgotaAdler - Diekmeier, Papadopoulos, Jung, Ostrzolek - Sakai, Ekdal - Hunt, Holtby, Kostic - WoodLigans formsvagaste lag tar emot ett av de formstarkaste på Commerzbank-Arena. Ska Hamburger SV lyckas utnyttja det och knipa sin tredje raka seger mot ”Örnarna”?Spelarna stod återigen för en gedigen laginsats hemma på Volksparkstadion när HSV vände och vann mot Borussia Mönchengladbach. Den beundransvärda sviten fortsätter därmed.För elva dagar möttes de i tyska cupen. Då gick die Fohlen vinnande ur striden, de är fortsatt i toppform. Då blev två straffar avgörande. Nu dömer Dennis Aytekin söndagens match. Troligen kommer han precis som i onsdags ta några matchavgörande beslut. Förhoppningsvis går besluten inte emot HSV.Hamburg besegrade Berlin i storstadsmötet. Ekdal avgjorde en match som länge stod och vägde.En påfrestande och tungsint vecka ligger bakom HSV, som hemma på Volksparkstadion ska försöka revanschera sig mot huvudstadsklubben Hertha Berlin. Förutsättningarna är dock inte optimala.Någon semifinal i tyska cupen blir det inte för Hamburger SV, som under onsdagen slogs ut av Borussia Mönchengladbach efter att ha fått två avgörande straffsparkar dömda mot sig.Efter överkörningen i München väntar en chans att revanschera sig för HSV. Stora förändringar i startelvan förutspås.HSV ställs inför säsongens svåraste uppgift. När man mött rekordmästarna från Bayern nere i Bayern har det de senaste åren allt som oftast slutat med en rejäl förnedring. Dessutom härjar influensan i HamburgHamburger SV har efter en blytung höst spelat upp sig ordentligt och är just nu ett av ligans formstarkaste lag. Bakom det ligger en gedigen lagprestation, där dock en spelare sticker ut från mängden – Nicolai Müller.Trots skador på nyckelspelare klarade HSV att fortsätta sin obesegrade svit. Laget tog ledningen vid två tillfällen, men fick nöja sig med en poäng. Aaron Hunt hade chans att ge sitt lag segern i slutminuterna, men slog en svag straff.