2017-03-01 18:30

Hamburger SV - Mönchengladbach



Inför Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach

Efter överkörningen i München väntar en chans att revanschera sig för HSV. Stora förändringar i startelvan förutspås.





Det blir ingen videoanalys där spelarna får återuppleva sina misstag då det skulle bli för negativt och smärtsamt. Istället ville Gisdol stryka ett tjockt streck över insatsen och gå vidare. Det sa han direkt efter matchen och höll även fast vid detta på en efterföljande presskonferens under måndagen. Det gäller att trolla fram en positiv känsla snabbt. Onsdag klockan 18:30 väntar kvartsfinal i DFB-pokal. Det en chans att snabbt komma in på rätt spår. Det är också en chans att för första gången på nästan ett decennium ta sig till semifinal i den inhemska cupen. I lottningen slapp man de stora drakarna Bayern och Dortmund, men motståndet Mönchengladbach är ingen lätt motståndare.



“Gladbacharna har mycket kvalitet, i nivå med ett Champions League-lag. De är bra på omställningar, har ett bra passningsspel och sist, men inte minst utmärkta individuella spelare som Raffael och Stindl” beskriver Gisdol. Efter att ha stått för lite blandade resultat under Dieter Heckings inledande tid som ny tränare har man efter vinteruppehållet hittat rätt. Vinterträningen gav effekt och nu är det vind i manarna på die Fohlen. På sju matcher har laget stått för fem segrar, varav fyra tagits på bortaplan. Man är kvar i Europa League efter att ha slagit ut Fiorentina och börjar närma sig Europaplatserna i ligan. “ Vi har spelat bra och har självförtroende nog att säga att vi kan vinna i Hamburg, men vi har vet också att Hamburg är en motståndare som visat att de kan göra det riktigt bra på hemmaplan.”



Trots HSV:s ras kommer Heckings mannar inte att underskatta motståndet. I höstas möttes lagen nere i Västtyskland. Då åkte HSV tidigt på en utvisning, men kunde trots två Gladbachstraffar hålla 0:0. Där visade spelarna mycket hjärta och kämpaglöd. De längtar säkert efter att få visa det igen. Båda lagen har ganska bra skadeläge nu där nästan ingen saknas. Trots det väntas HSV rotera en del i truppen precis som i den övertygande insatsen mot Köln i åttondelsfinalen. Under träningen inför matchen spelade enligt MOPO Holtby, Santos och Walace genomgående i B-laget medan Hunt, Ostrzolek och Ekdal spelade i A-laget. Det spekuleras även i att Gisdol offrar sin lagkapten Gotoku Sakai för Dennis Diekmeier.



Favorittrycket ligger inte på HSV. I ett öppet brev till truppen yttrar fansen sitt känslomässiga stöd till spelarna och menar att bara de kämpar så spelar det mindre roll vad det sedan står på resultattavlan. Gisdol är lite inne på samma linje: “Det är en chans att spela utan vardagsstressen med tabelltrycket i Bundesliga och att nå semifinalen i cupen.” En vinst skulle innebära 2,55 miljoner euro i segerpremier och TV-intäkter.

- AUF GEHT’S HAMBURG -

/Karl Jansson



Matchen visas inte på svensk TV. Fulstream gäller.

preliminära laguppställningar:

HSV: Adler - Diekmeier, Djourou, Mavraj, Ostrzolek - Ekdal, Jung - Müller, Hunt, Kostic - Wood

2017-03-01 08:00:00

