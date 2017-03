2017-03-12 17:30

Hamburger SV - Mönchengladbach



Inför Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach

För elva dagar möttes de i tyska cupen. Då gick die Fohlen vinnande ur striden, de är fortsatt i toppform. Då blev två straffar avgörande. Nu dömer Dennis Aytekin söndagens match. Troligen kommer han precis som i onsdags ta några matchavgörande beslut. Förhoppningsvis går besluten inte emot HSV.





Det är andra helgen i rad som som HSV har hemmamatch. Volksparkstadion har de under Gisdols styre förvandlats till en nästan ointaglig fästning. Han inledde med två hårresande hemmaförluster. Efter det har die Rothosen en förlustfri svit i



“Man märkte att Gladbach var ett bra lag i cupmatchen, där de gjorde det bra. Vi måste helt enkelt fokusera på oss och kika på hur vi levererade i den senaste hemmamatchen. Där var vi alla på plats. Alla kämpade för varandra. Vi visade helt enkelt på en förstklassig sammanhållning. Det var det som utmärkte oss. Det måste vi helt enkelt visa igen. När alla är där för varandra och kämpar så är jag helt säker på att vi kommer vinna igen.” säger trotjänaren som har haft lite svårt att ta plats under Gisdol, men som fick 90 minuter mot Hertha förra söndagen. Han påpekar även att motståndarna i bottenstriden regelbundet även de plockar poäng och att det kommer att bli tight i slutstriden. Under lördagen fick jagande Ingolstadt med sig en poäng, medan Ingolstadt vann sin match. Även



Hur Gisdol formerar sin förstaelva återstår att se. Mergim Mavraj är fortsatt skadad och Gideon Jung lär får fortsatt förtroende efter insatsen senast även om



Något som ser positivt ut för HSV är att BMG:s trupp borde bli allt slitnare efter allt matchande. Vid 1:1 mot Schalke i onsdags hade man tur och var bitvis utspelade. Kanske är formen på väg att avta. För HSV:s del kan formen mycket väl vara på uppgåtgående efter en rejäl svacka i München.



Aytekin blåser igång matchen 17:30. Den sänds på eurosport 2.

- AUF GEHT'S HAMBURG! -

/Karl Jansson



möjliga startelvor:

HSV: Adler - Diekmeier, K. Papadopoulos, Jung, Ostrzolek - Ekdal,G. Sakai - Hunt, Holtby, Kostic - Wood

2017-03-12

