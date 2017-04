2017-04-08 15:30

Hamburger SV - Hoffenheim



Inför: Hamburger SV - TSG Hoffenheim

Ett Rothosen med bra hemmaform tar emot topplaget från Sinsheim. Gisdol är försiktigt förhoppningsfull trots den långa skadelistan.

När klubbarna möttes i höstas blev det 2:2. Poängen var den första efter en lång radda nederlag för HSV och var moraliskt viktig efter ett försvarsmässigt sammanbrott i föregående match mot Dortmund. Det blev inledningen på en oväntat stark uppryckning där man fram till nu tagit starka 28 poäng. Hoffenheim låg då i topp och HSV:s poäng kom oväntat. Gästerna sedan dess under Nagelsmanns ledarskap ångat på. Efter imponerande 1:0 mot Bayern München ligger man i nuläget på en direkt uppflyttningsplats till Champions League.



Gisdol som känner Nagelsmann och Hoffenheim väl sedan sin tid i klubben. Ibland har han sms-kontakt med den unge succétränaren. “Efter senaste matchen mot Hertha skrev jag till honom. Hur de spelade där gjorde imponerade stort på mig och det meddelade jag honom också. De stod för ett lysande spel och vann högst välförtjänt. Nu har de även slagit bayrarna. Mot dem vinner man inte så lätt. Du måste ha riktig kvalité och spela bra fotboll. Alltså, Stor respekt”, sa Gisdol på presskonferensen i torsdags.



I Hoffenheims trupp finns många kreativa spelare som tex ex-HSV:spelaren Kareem Demirbay som varit en av lagets bästa denna säsong. Där finns även framtidsmannen Nadiem Amri. Även schweizaren Steven Zübner och Kevin Vogt är värda att nämna. Hastighet i kombination med teknik och spelsinne är lite av ett signum. På topp finns det två riktigt målfarliga herrar i form av den återuppväckte Sandro Wagner och den mer rörliga Andrej Kramaric. I mål står Oliver Baumann som utvecklat sitt spel i år. Han får hjälp av defensivt stabila Nicolas Süle och kaptenen Sebastian Rudy som även är användbara vapen på fasta situationer. Truppen är just nu rätt skadefri och en tuff uppgift väntar HSV som har flera nyckelspelare borta.



Nicolai Müller som varit absolut mest lysande i offensiven under säsongen gick sönder mot Köln och kommer troligtvis att ersättas av rävspelande Aaron Hunt. Gideon Jung och Albin Ekdal som ofta kamperat ihop på defensivt mittfält när HSV spelat är båda skadade. De ersätts troligtvis av Sakai och Walace. Lagets jämnaste och ofta viktigaste spelare – målvakten René Adler föll på/ fick en spark av Aubameyangs hårda Nikeskor i sista aktionen i matchen mot BvB. Han tog sig för revbenen och spottade blod efteråt. Det var snack om att han ändå skulle genomföra Hoffenheimmatchen med bröstpansar, men så blir det alltså inte enligt uppgifter i Hamburgmedia. Istället ersätter Christian Mathenia som inte riktigt imponerat i de matcher han fått stå. Avslutningsvis är skadeläget för härföraren i backlinjen, Kyriakos Papadopoulos lite osäkert. Det lutar åt att han ändå startar. Två spelare från HSV II finns med i matchtruppen redo att ersätta ifall Papa måste avbryta.



Hemma på Volksparkstadion har hamnstadslaget en obesegrad svit på åtta matcher. Gång på gång har man bevisat att man kan slå kvalificerat motstånd när man har hemmapubliken i ryggen. Detta sammantaget med Gisdols goda kännedom om motståndet är fördelarna. Gisdol talade lite i metaforer när det gällde matchplanen. ”Hoffenheim är svåra att knäcka. Många lag har försökt med olika recept. Vi kommer att hitta vårt eget recept. Jag tror att jag har ett recept i fickan som åtminstone kommer att ställa till med problem för dem. Jag kan inte gå in i detalj på en presskonferens, men ni känner mig en aning. Ni får titta imorgon(på träningen) och spekulera.” Med start 15:30, lördag avslöjas om den bryggd Gisdol och hans mannar kokat ihop kan knäcka topplaget.

- AUF GEHT’S HAMBURG! -

/Karl Jansson



preliminära startelvor:

HSV: Mathenia - Diekmeier, K. Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Walace, G. Sakai - Hunt, Holtby, Kostic - Wood

TSGH: Baumann - Süle, Vogt, B. Hübner - Toljan, Zuber - Rudy - Nad. Amiri, Demirbay - Wagner, Kramaric



0 KOMMENTARER 129 VISNINGAR 0 KOMMENTARER129 VISNINGAR KARL JANSSON

2017-04-08 11:05:12 2017-04-08 11:05:12

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-04-08 11:05:12

Hamburger SV

2017-04-05 10:52:19

Hamburger SV

2017-04-04 11:24:00

Hamburger SV

2017-04-02 18:41:13

Hamburger SV

2017-04-02 12:47:20

Hamburger SV

2017-04-01 22:00:00

Hamburger SV

2017-03-31 18:00:00

Hamburger SV

2017-03-23 09:41:18

Hamburger SV

2017-03-22 23:17:04

Hamburger SV

2017-03-18 22:30:00

ANNONS:

Ett Rothosen med bra hemmaform tar emot topplaget från Sinsheim. Gisdol är försiktigt förhoppningsfull trots den långa skadelistan.HSV begav sig till Westfalenstadion med ett decimerat manskap för att ta sig an Borussia Dortmund. Trots förlust med 0–3 talar inte resultatet helt och hållet för matchbilden.Ett formstarkt Hamburger SV beger sig till Westfalenstadion där Borussia Dortmund väntar. Det är en minst sagt tuff utmaning Markus Gisdol och hans manskap står inför.I en match som präglades av hårda tag och tuffa dueller klev Lewis Holtby på övertid fram och sköt hem tre viktiga poäng till sitt HSV mot 1. FC Köln på ett fullsatt Volksparkstadion.Under gårdagens tillställning mot Köln tvingades Nicolai Müller linka av efter att ha gjort illa sitt knä. Nu står det klart att yttermittfältaren med största sannolikhet missar resten av säsongen.På övertid avgjorde Lewis Holtby mötet mellan HSV och 1. FC Köln, vilket var hans 300:e framträdande någonsin som fotbollsspelare. Efteråt fick undertecknad en pratstund med den sprudlande glade matchhjälten.Landslagsuppehållet är till ända och det har blivit dags för Bundesliga igen. För HSV:s del väntar en på förhand lurig uppgift hemma på Volksparkstadion när Köln kommer på besök.Försvarsgiganten Mergim Mavraj kan efter drygt en månads frånvaro på grund av en knäskada göra comeback mot sin ex-klubb.Efter några veckors förhandlingar står det nu klart att Markus Gisdol har förlängt sitt avtal med klubben fram till sommaren 2019.HSV tog en poäng i en match med få chanser, många frisparkar och lågt underhållningsvärde.