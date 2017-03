Inför: HSV – 1. FC Köln

Landslagsuppehållet är till ända och det har blivit dags för Bundesliga igen. För HSV:s del väntar en på förhand lurig uppgift hemma på Volksparkstadion när Köln kommer på besök.

En ynka förlust inom loppet av två månader. Förutsättningarna hade defintivt kunnat varit sämre för Hamburger SV, som spelat upp sig ordentligt under våren och har en realistisk chans att nå säker mark i tabellen innan det har blivit dags att summera ytterligare en turbulent säsong.



Den stora frågan är dock om laget lyckats konservera den strålande formen under det två veckors långa landslagsuppehåll, som nu nått sitt slut. Ett flertal spelare har representerat sina respektive länder samtidigt som det varit full rulle på träningsplanen intill Volksparkstadion för de som inte blivit kallade. Glädjande är att både Mergim Mavraj och Bobby Wood, som båda tvingades avböja spel för sitt land på grund av skador, nu är tillbaka i full träning och väntas vara aktuella för spel i helgen. Den enda spelaren som med all säkerhet kommer ställas över är formstarke Aaron Hunt då han fått en fraktur på skenbenet.



Markus Gisdol har därmed i stort sett fullt manskap till sitt förfogande och väntas göra några förändringar i startelvan trots den senaste tidens framgångsrika resultat. Mavraj lär återta sin plats bredvid Kyriakos Papadopoulos i mittlåset, vilket innebär att Gideon Jung flyttas upp till mittfältet igen. Vem som gör honom sällskap som defensivt ankare är ännu oklart, men det mesta talar för att Albin Ekdal och Walace är spelarna som gör upp om platsen. Förändringar kan även göras hos ytterbackarna då Gotoku Sakai och Douglas Santos varit förstavalen under veckans träningar istället för Dennis Diekmeier och Matthias Ostrzolek.



Motståndet står 1. FC Köln för, som efter en magnifik inledning på säsongen tappat formen och har enbart en seger på sina sex senaste matcher. Den segern kom i matchen inför uppehållet, hemma mot Hertha Berlin, och lär ha stärkt spelarnas självförtroende. Dessutom är revanschlustan stor sedan deras förlust mot Hamburg i cupen för drygt två månader sedan.



Till skillnad från Gisdol har Peter Stöger några av sina nyckelspelare på frånvarolistan. Lagkapten Matthias Lehmann är avstängd, medan bland annat Yuya Osako och Leonardo Bittencourt är skadade. Tre spelare som vanligtvis tillhör startelvan. Även före detta HSV-anfallaren Artjoms Rudnevs blir hemma i Köln då även han dras med skadeproblem.



Förväntningarna är givetvis höga på HSV från supportrarnas sida efter den senaste tidens strålande resultat och på förhand känns chanserna till tre poäng helt klart rimliga. Dock går det aldrig att veta hur spelarna påverkats efter ett uppehåll, utan det gäller att förlita sig på att lagmoralen och disciplinen fortfarande är på topp.



Matchen startar klockan 15.30 och går att se på Eurosport Player.



Preliminära laguppställningar:



Hamburger SV: Adler – Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Santos – Jung, Walace – Müller, Holtby, Kostic – Wood



1. FC Köln: Horn – Olkowski, Maroh, Subotic, Hector – Höger, Jojic – Clemens, Rausch – Modeste, Zoller

0 KOMMENTARER 77 VISNINGAR 0 KOMMENTARER77 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-03-31 18:00:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-03-31 18:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-03-31 18:00:00

Hamburger SV

2017-03-23 09:41:18

Hamburger SV

2017-03-22 23:17:04

Hamburger SV

2017-03-18 22:30:00

Hamburger SV

2017-03-17 22:04:00

Hamburger SV

2017-03-13 20:34:00

Hamburger SV

2017-03-12 07:59:00

Hamburger SV

2017-03-05 21:50:00

Hamburger SV

2017-03-04 21:09:03

Hamburger SV

2017-03-02 09:45:14

ANNONS:

Landslagsuppehållet är till ända och det har blivit dags för Bundesliga igen. För HSV:s del väntar en på förhand lurig uppgift hemma på Volksparkstadion när Köln kommer på besök.Försvarsgiganten Mergim Mavraj kan efter drygt en månads frånvaro på grund av en knäskada göra comeback mot sin ex-klubb.Efter några veckors förhandlingar står det nu klart att Markus Gisdol har förlängt sitt avtal med klubben fram till sommaren 2019.HSV tog en poäng i en match med få chanser, många frisparkar och lågt underhållningsvärde.Ligans formsvagaste lag tar emot ett av de formstarkaste på Commerzbank-Arena. Ska Hamburger SV lyckas utnyttja det och knipa sin tredje raka seger mot ”Örnarna”?Spelarna stod återigen för en gedigen laginsats hemma på Volksparkstadion när HSV vände och vann mot Borussia Mönchengladbach. Den beundransvärda sviten fortsätter därmed.För elva dagar möttes de i tyska cupen. Då gick die Fohlen vinnande ur striden, de är fortsatt i toppform. Då blev två straffar avgörande. Nu dömer Dennis Aytekin söndagens match. Troligen kommer han precis som i onsdags ta några matchavgörande beslut. Förhoppningsvis går besluten inte emot HSV.Hamburg besegrade Berlin i storstadsmötet. Ekdal avgjorde en match som länge stod och vägde.En påfrestande och tungsint vecka ligger bakom HSV, som hemma på Volksparkstadion ska försöka revanschera sig mot huvudstadsklubben Hertha Berlin. Förutsättningarna är dock inte optimala.Någon semifinal i tyska cupen blir det inte för Hamburger SV, som under onsdagen slogs ut av Borussia Mönchengladbach efter att ha fått två avgörande straffsparkar dömda mot sig.