Inför: HSV – Bayer Leverkusen

Efter två blytunga förluster väntar nu en otroligt tuff uppgift för nedflyttningshotade Hamburger SV när Bayer Leverkusen kommer till Volksparkstadion under fredagskvällen. Trots att pressen är stor på laget är förväntningarna lågt ställda.





Istället är det med kniven mot strupen som Hamburger SV redan i kväll ger sig i kast med nästa utmaning när Bayer Leverkusen kommer på besök. ”Die Werkself” har även de haft en tung säsong så här långt, men är åtminstone inte en del av bottenträsket utan parkerar i mitten av tabellen med sex poäng upp till en Europaplats. Naturligtvis är det enbart seger som räknas mot HSV, trots att man i sin senaste match gick på pumpen fast än att man hade en stabil ledning hemma mot lokalkonkurrenten Borussia Mönchengladbach.



Markus Gisdol tvingas klara sig utan lagkapten Gotoku Sakai, som är avstängd, samt Pierre-Michel Lasogga och Michael Gregoritsch (båda skadade). I övrigt har han tillgång till samtliga spelare och väntas kunna mönstra en stark startelva. Trots det är förväntningarna lågt ställda – vilket är förståeligt. Laget visade upp en positiv anda under december och det var med gott mod som spelarna gick till vintervila. Men efter uppehållet har det återigen sett bedrövligt ut och fast än att tre nya spelare anslutit i hopp om att få ordning på torpet är det inte mycket som talar på någon nämnvärd förbättring under våren.



Glädjande för Hamburgs del är att både Hakan Calhanoglu och Chicharito är otillgängliga för Bayer Leverkusen på grund av avstängning respektive skada. Duon är extremt viktig för Roger Schmidts manskap, även om det finns dugliga ersättare att tillgå. Så trots deras frånvaro väntas det ändå bli en tuff utmaning som väntar.



Senast det begav sig klubbarna emellan tog HSV överraskande ledningen genom Bobby Wood. Glädjen skulle dock vara kortvarig då den finske anfallaren Joel Pohjanpalo gjorde sig ett namn i fotbollsvärlden genom att som inhoppare stå för ett hattrick och således på egen hand vända underläge till klar seger. Ett bittert minne som fortfarande smärtar för alla vars hjärta bankar för ”die Rothosen”.



Matchen startar klockan 20.30 och går att se på Eurosport 2.



Preliminära laguppställningar:



Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Santos - Ekdal, Ostrzolek - Müller, Holtby, Kostic - Wood



Bayer Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Aranguiz, Kampl - Bellarabi, Brandt - Volland, Kießling Säsongens hittills viktigaste match slutade i ett praktfiasko när HSV förra helgen förlorade mötet med bottenkonkurrenten Ingolstadt 04. Spelarna underpresterade grovt och det var många ledsna och arga miner efter slutsignalen hos den tillresta supporterskaran, som hade hoppats få se sitt lag ta ett kliv bort från nedflyttningskampen.Istället är det med kniven mot strupen som Hamburger SV redan i kväll ger sig i kast med nästa utmaning när Bayer Leverkusen kommer på besök. ”Die Werkself” har även de haft en tung säsong så här långt, men är åtminstone inte en del av bottenträsket utan parkerar i mitten av tabellen med sex poäng upp till en Europaplats. Naturligtvis är det enbart seger som räknas mot HSV, trots att man i sin senaste match gick på pumpen fast än att man hade en stabil ledning hemma mot lokalkonkurrenten Borussia Mönchengladbach.Markus Gisdol tvingas klara sig utan lagkapten Gotoku Sakai, som är avstängd, samt Pierre-Michel Lasogga och Michael Gregoritsch (båda skadade). I övrigt har han tillgång till samtliga spelare och väntas kunna mönstra en stark startelva. Trots det är förväntningarna lågt ställda – vilket är förståeligt. Laget visade upp en positiv anda under december och det var med gott mod som spelarna gick till vintervila. Men efter uppehållet har det återigen sett bedrövligt ut och fast än att tre nya spelare anslutit i hopp om att få ordning på torpet är det inte mycket som talar på någon nämnvärd förbättring under våren.Glädjande för Hamburgs del är att både Hakan Calhanoglu och Chicharito är otillgängliga för Bayer Leverkusen på grund av avstängning respektive skada. Duon är extremt viktig för Roger Schmidts manskap, även om det finns dugliga ersättare att tillgå. Så trots deras frånvaro väntas det ändå bli en tuff utmaning som väntar.Senast det begav sig klubbarna emellan tog HSV överraskande ledningen genom Bobby Wood. Glädjen skulle dock vara kortvarig då den finske anfallaren Joel Pohjanpalo gjorde sig ett namn i fotbollsvärlden genom att som inhoppare stå för ett hattrick och således på egen hand vända underläge till klar seger. Ett bittert minne som fortfarande smärtar för alla vars hjärta bankar för ”die Rothosen”.Matchen startar klockan 20.30 och går att se på Eurosport 2.Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Santos - Ekdal, Ostrzolek - Müller, Holtby, Kostic - WoodLeno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Aranguiz, Kampl - Bellarabi, Brandt - Volland, Kießling

2 KOMMENTARER 170 VISNINGAR 2 KOMMENTARER170 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-02-03 16:47:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-02-03 16:47:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-02-03 16:47:00

Hamburger SV

2017-01-29 23:15:00

Hamburger SV

2017-01-28 17:10:00

Hamburger SV

2017-01-28 07:00:00

Hamburger SV

2017-01-22 22:48:00

Hamburger SV

2017-01-21 01:39:31

Hamburger SV

2017-01-17 19:40:00

Hamburger SV

2017-01-16 20:21:23

Hamburger SV

2017-01-05 16:00:00

Hamburger SV

2017-01-03 19:34:10

ANNONS:

Efter två blytunga förluster väntar nu en otroligt tuff uppgift för nedflyttningshotade Hamburger SV när Bayer Leverkusen kommer till Volksparkstadion under fredagskvällen. Trots att pressen är stor på laget är förväntningarna lågt ställda.HSV var helt under isen i mötet med konkurrenterna från Oberbayern. Matchen som spelades i minus fem grader avgjordes tidigt då Almog Cohen slog in en straff till 3:0 redan två minuter in i andra halvlek. Markus Gisdol var kritisk till lagets inställning efter matchen.Här skrivs och listas rykten om övergångar och faktiska övergångar gällande Hamburger SV.Seger är det enda som räknas när Hamburger SV gästar Ingolstadt 04 på Audi-Sportpark för ett tvättäkta bottenmöte.Det gick inte enligt planen i det viktiga bortamötet mot direktkonkurrenten VfL Wolfsburg. Hamburg fick jaga mycket boll och det blev ännu mer av den varan när Albin Ekdal fick sitt andra gula kort. Med en man mindre kämpade die Rothosen tappert, men orkade inte riktigt med i slutet mot matchen då vargarna kontrade in ett avgörande 1-0.Vinteruppehållet är till ända och det har äntligen blivit dags för Bundesliga igen. För Hamburgs del väntar en tuff utmaning mot bottenkonkurrenten VfL Wolfsburg, som varit högst aktiva under januarifönstret.Bundesliga står för dörren och för Hamburgs del är det en högst oviss tid som väntar. Det gäller att spelarna tror på sig själva och bevisar att de har det som krävs för att hålla klubben kvar i den tyska fotbollens finrum.Grekiska landslagsbacken Kyriakos Papadopoulus klarade läkarundersökningen och stärker därmed upp HSV:s defensiv i vår.En mix av notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Julfirande, helgad plats och en lovande junior.Julfirandet och vilan tillsammans med sina nära och kära är nu över för spelarna i HSV, som åter är tillbaka i träning för att vara väl förberedda inför våren.