Senast lagen ställdes mot varandra segrade HSV. Blir det så även i returen?

Inför: HSV – Darmstadt 98

Efter det svidande nederlaget senast mot antagonisten Werder Bremen gäller det för Hamburger SV att hitta tillbaka till vinnarspåret igen när tabelljumbon Darmstadt 98 kommer på besök.

Ny vecka innebär ny match, och återigen är det en högst betydelsefull sådan när säsongen går mot sitt slutskede. Enbart klubbar som likt HSV slåss för sin fortsatta existens i Bundesliga väntar i de avslutande omgångarna där Darmstadt 98 är först ut.



Förra helgens match borta mot ärkerivalen Werder Bremen vill spelarna helst bara lägga bakom sig. Trots att Michael Gregoritsch öppnade målskyttet slutade det med förlust efter att Max Kruse och Florian Kainz frälst de grönvita – som plötsligt har chans på Europaspel till hösten. Det har också HSV i praktiken, även om det i dagsläget känns högst avlägset.



Istället är det fullt fokus på att fixa nytt kontrakt och det är enbart seger som gäller när tabelljumbon Darmstadt 98 under eftermiddagen beger sig till Volksparkstadion. ”Die Lilien” har länge varit uträknade, men har fått nytt hopp efter att man förra helgen överraskade allt och alla genom att besegra Schalke 04 på hemmaplan. Dock krävs det att man vinner samtliga av sina resterande matcher samtidigt de andra bottenkonkurrenterna förlorar sina respektive – vilket inte kommer att ske.



Markus Gisdol är väl medveten om situationen och är inställd på att det kommer bjudas på hårt motstånd då gästerna inte har något att förlora. Lyckligtvis är både Kyriakos Papadopoulos och Bobby Wood tillgängliga för spel, som väntas kliva in i startelvan efter att ha missat Nordderbyt istället för Walace och Gregoritsch. Duon är otroligt betydelsefulla och kommer behövas under sluttampen.



Det är minst sagt tre viktiga poäng som står på spel och som redan nämnt finns det enbart ett godkänt utfall. Spelarna måste vara med på tårna från början och försöka nå samma nivå som man visat upp under större delen av våren, vilket renderat i ett flertal positivt överraskande resultat.



Matchen startar klockan 15.30 och går att se på Eurosport Player.



Preliminära laguppställningar:



Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Sakai, Jung - Hunt, Holtby, Kostic - Wood



Darmstadt 98: Esser - Sirigu, Banggaard, Sulu, Holland - Gondorf, Altintop - Sam, Vrancic, Heller - Platte

0 KOMMENTARER 120 VISNINGAR

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-04-22 08:00:00

