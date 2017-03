Inför: HSV – Hertha Berlin

En påfrestande och tungsint vecka ligger bakom HSV, som hemma på Volksparkstadion ska försöka revanschera sig mot huvudstadsklubben Hertha Berlin. Förutsättningarna är dock inte optimala.





Fyra dagar senare var det dags för kvartsfinal i cupen. Motståndet stod Borussia Mönchengladbach för hemma på Volksparkstadion och stödet var stort från hemmalagets supportrar, trots mardrömmen i München. Det tackade spelarna för genom att bjuda gästerna på två straffsparkar och på samma gång skicka ut sig själva ur cupen. Drömmarna om en final i Berlin är därmed släckta för den här gången.



På tal om Berlin är det där kommande matchs motståndare har sitt ursprung. Hertha Berlin beger sig nämligen under söndagen till Volksparkstadion i hopp om att återvända hem till huvudstaden med tre friska poäng i jakten på en plats till höstens Champions League. På förhand talar det mesta för att deras önskan kommer besannas.



Som om det inte vore nog med brakförlusten i ligan och uttåget ur cupen den här veckan meddelade HSV i fredags att mittbacksklippan Mergim Mavraj gjort illa sitt knä, vilket väntas hålla honom borta från spel i minst en månads tid. Oerhört bittert då det redan är tunt som det är när det kommer till försvarare. Dessutom är både Johan Djourou och Kyriakos Papadopoulos skadebenägna och riskerar även de att drabbas av skavanker vid för hård belastning.



Hur ska Markus Gisdol lösa det uppstådda problemet då? Djourou har i veckan varit sjuk, men kan förhoppningsvis medverka mot Hertha Berlin. Annars lär Gideon Jung få ta klivet ner samtidigt som Albin Ekdal kliver in på det defensiva mittfältet tillsammans med Walace. Att slänga in en junior i det här skedet är inte att föredra, speciellt inte mot ett topplag.



Förutsättningarna är av förklarliga skäl inte optimala inför storstadsmötet. Trots att Hertha Berlin även de tvingas klara sig utan några av sina nyckelspelare är lagsammanhållningen betydligt bättre där, och det väntas omgående bli uppförsbacke för HSV.



Då Werder Bremen vann sin match samtidigt som VfL Wolfsburg tog en poäng vore en seger behövlig. Senast klubbarna drabbade samman var i höstas, och då var det ingen tvekan om vem som var det bättre laget. Hertha kunde komfortabelt bärga tre poäng mot ett blekt Hamburg som knappt var över mittlinjen.



Det som inger en gnutta hopp är den formkurva laget hade innan debaclet i München. Då hade man fyra matcher i följt utan förlust och spelade en frejdig fotboll som såg ut att kunna rädda oss undan en nedflyttning. Men efter den senaste veckan har molnen åter hopat sig över Tysklands nästa största stad och frågan är om det finns någon som kan lyckas frälsa den olycksdrabbade föreningen.



Matchen startar klockan 17.30 och går att se på Eurosport 2.



Preliminära laguppställningar:



Hamburger SV: Adler - Sakai, Papadopoulos, Jung, Ostrzolek - Ekdal, Walace - Müller, Holtby, Kostic - Wood



Hertha Berlin: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Stark, Skjelbred - Haraguchi, Darida, Kalou - Ibisevic Den gångna omgångens match är svår att förtränga trots att det hunnit passera en vecka. Borta på Allianz Arena blev Hamburger SV rejält förnedrade av ligaledarna Bayern München, som hittade nätet åtta gånger om innan domaren kunde skona HSV-spelarna från ett tvåsiffrigt nederlag.Fyra dagar senare var det dags för kvartsfinal i cupen. Motståndet stod Borussia Mönchengladbach för hemma på Volksparkstadion och stödet var stort från hemmalagets supportrar, trots mardrömmen i München. Det tackade spelarna för genom att bjuda gästerna på två straffsparkar och på samma gång skicka ut sig själva ur cupen. Drömmarna om en final i Berlin är därmed släckta för den här gången.På tal om Berlin är det där kommande matchs motståndare har sitt ursprung. Hertha Berlin beger sig nämligen under söndagen till Volksparkstadion i hopp om att återvända hem till huvudstaden med tre friska poäng i jakten på en plats till höstens Champions League. På förhand talar det mesta för att deras önskan kommer besannas.Som om det inte vore nog med brakförlusten i ligan och uttåget ur cupen den här veckan meddelade HSV i fredags att mittbacksklippan Mergim Mavraj gjort illa sitt knä, vilket väntas hålla honom borta från spel i minst en månads tid. Oerhört bittert då det redan är tunt som det är när det kommer till försvarare. Dessutom är både Johan Djourou och Kyriakos Papadopoulos skadebenägna och riskerar även de att drabbas av skavanker vid för hård belastning.Hur ska Markus Gisdol lösa det uppstådda problemet då? Djourou har i veckan varit sjuk, men kan förhoppningsvis medverka mot Hertha Berlin. Annars lär Gideon Jung få ta klivet ner samtidigt som Albin Ekdal kliver in på det defensiva mittfältet tillsammans med Walace. Att slänga in en junior i det här skedet är inte att föredra, speciellt inte mot ett topplag.Förutsättningarna är av förklarliga skäl inte optimala inför storstadsmötet. Trots att Hertha Berlin även de tvingas klara sig utan några av sina nyckelspelare är lagsammanhållningen betydligt bättre där, och det väntas omgående bli uppförsbacke för HSV.Då Werder Bremen vann sin match samtidigt som VfL Wolfsburg tog en poäng vore en seger behövlig. Senast klubbarna drabbade samman var i höstas, och då var det ingen tvekan om vem som var det bättre laget. Hertha kunde komfortabelt bärga tre poäng mot ett blekt Hamburg som knappt var över mittlinjen.Det som inger en gnutta hopp är den formkurva laget hade innan debaclet i München. Då hade man fyra matcher i följt utan förlust och spelade en frejdig fotboll som såg ut att kunna rädda oss undan en nedflyttning. Men efter den senaste veckan har molnen åter hopat sig över Tysklands nästa största stad och frågan är om det finns någon som kan lyckas frälsa den olycksdrabbade föreningen.Matchen startar klockan 17.30 och går att se på Eurosport 2.Adler - Sakai, Papadopoulos, Jung, Ostrzolek - Ekdal, Walace - Müller, Holtby, Kostic - WoodJarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Stark, Skjelbred - Haraguchi, Darida, Kalou - Ibisevic

0 KOMMENTARER 145 VISNINGAR 0 KOMMENTARER145 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-03-04 21:09:03 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-03-04 21:09:03

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-03-04 21:09:03

Hamburger SV

2017-03-02 09:45:14

Hamburger SV

2017-03-01 08:00:00

Hamburger SV

2017-02-24 20:10:00

Hamburger SV

2017-02-23 12:30:00

Hamburger SV

2017-02-19 11:45:00

Hamburger SV

2017-02-18 11:35:12

Hamburger SV

2017-02-17 23:10:00

Hamburger SV

2017-02-13 17:13:39

Hamburger SV

2017-02-11 18:49:58

ANNONS:

En påfrestande och tungsint vecka ligger bakom HSV, som hemma på Volksparkstadion ska försöka revanschera sig mot huvudstadsklubben Hertha Berlin. Förutsättningarna är dock inte optimala.Någon semifinal i tyska cupen blir det inte för Hamburger SV, som under onsdagen slogs ut av Borussia Mönchengladbach efter att ha fått två avgörande straffsparkar dömda mot sig.Efter överkörningen i München väntar en chans att revanschera sig för HSV. Stora förändringar i startelvan förutspås.HSV ställs inför säsongens svåraste uppgift. När man mött rekordmästarna från Bayern nere i Bayern har det de senaste åren allt som oftast slutat med en rejäl förnedring. Dessutom härjar influensan i HamburgHamburger SV har efter en blytung höst spelat upp sig ordentligt och är just nu ett av ligans formstarkaste lag. Bakom det ligger en gedigen lagprestation, där dock en spelare sticker ut från mängden – Nicolai Müller.Trots skador på nyckelspelare klarade HSV att fortsätta sin obesegrade svit. Laget tog ledningen vid två tillfällen, men fick nöja sig med en poäng. Aaron Hunt hade chans att ge sitt lag segern i slutminuterna, men slog en svag straff.Ett Hamburger SV i storform tar under kvällen emot SC Freiburg hemma på Volksparkstadion. Förutom de tre minst sagt betydelsefulla poängen som står på spel har HSV även chans att bärga sin fjärde raka seger.En mix av notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Veteranens revansch, EM i Hamburg och nyckelspelare som kan lämna.Tre vinster, sex mål och noll insläppta är Hamburgs facit den senaste veckan. Grädde på moset var lördagens sensationella överkörning av tabelltvåan RB Leipzig borta på Red Bull Arena.Albin Ekdals ord direkt efter den imponerande storsegern mot RB Leipzig.