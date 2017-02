Inför: HSV – SC Freiburg

Ett Hamburger SV i storform tar under kvällen emot SC Freiburg hemma på Volksparkstadion. Förutom de tre minst sagt betydelsefulla poängen som står på spel har HSV även chans att bärga sin fjärde raka seger.





Bayer Leverkusen, Köln och RB Leipzig har alla besegrats, och det efter imponerande insatser där man verkligen förtjänat att vinna. Spelet har sett begeistrande ut och det har varit en sann fröjd att se laget spela en effektiv fotboll som burit frukt.



Markus Gisdol tillåter dock inte sina spelare att njuta för mycket av den senaste tidens framgångar, utan menar på att spelarna lever i nuet och enbart fokuserar på en match i taget utan att tänka tillbaka för mycket på det som varit. Klubben är trots den senaste tiden fortfarande högst indragna i nedflyttningsstriden och måste fortsätta skörda poäng på en kontinuerlig basis om man vill försäkra sig om att spela kvar i Bundesliga även till hösten.



Truppen är så gott som intakt då Finn Porath är den enda som utelämnats på grund av skada. I övrigt är alla spelare tillgängliga, vilket innebär att ett starkt lag lär ställas på banan. Nicolai Müller och Kyriakos Papadopoulos var tidigare osäkra kort, men har alltså lämnat grönt ljus och lär ta plats i startelvan – som bör vara exakt densamma som förra helgens mot RB Leipzig.



Dagens motståndare har gjort en stark säsong som nykomlingar och befinner sig på den övre halvan av tabellen. Hemma på Schwarzwaldstadion är man oerhört svårslagna, vilket HSV fick erfara i höstas. Desto sämre har det gått på bortaplan med enbart två vinster. Christian Streich har inte lyckats få det att stämma utanför Freiburgs gränser och förutom HSV:s fina svit är det just detta som talar till Hamburgs fördel.



Vid en eventuell vinst skulle det förmodligen innebära ett nytt stort steg bort från det absoluta bottenträsket då både Darmstadt och Ingolstadt har tuffa matcher framför sig den här helgen. Just nu skiljer det fyra poäng från säker mark och direkt nedflyttning, så varje poäng framöver är av högsta betydelse. Förhoppningsvis är spelarna medvetna om detta och fortsätter bevisa att man faktiskt kan spela en framgångsrik fotboll tillsammans om man bara vill.



Matchen startar klockan 18.30 och går att se på Eurosport 2.



Preliminära laguppställningar:



Hamburger SV: Adler - Sakai, Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Walace, Jung - Müller, Holtby, Kostic - Wood



filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

