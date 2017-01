Inför: Ingolstadt 04 – HSV

Seger är det enda som räknas när Hamburger SV gästar Ingolstadt 04 på Audi-Sportpark för ett tvättäkta bottenmöte.





En vecka har nu passerat och det är istället dags att fokusera på dagens viktiga match mot Ingolstadt 04, som precis som Hamburg håller till i botten av tabellen efter en tung höst. Blygsamma tolv poäng är vad man skrapat ihop så här långt, vilket gör att man ligger under nedflyttningsstrecket. Det är dock enbart en poäng upp till kvalplatsen som just HSV ruvar på – vilket gör tillställningen till oerhört betydelsefull för båda klubbarna.



Markus Gisdol ser ut att ställa upp med samma startelva som mot Wolfsburg, bortsett från att lagkapten Gotoku Sakai ersätter Ekdal på det centrala mittfältet medan Dennis Diekmeier tar hans plats som högerback. Det innebär i så fall att Kyriakos Papadopoulos återigen får chansen från start i mittlåset trots att Gideon Jung är tillgänglig för spel. Greken gjorde det helt okej senast, men saknade matchform och det syntes tydligt mot slutet att orken inte fanns där. Kanske en veckas träning har gjort susen? Det lär vi får reda på.



Ingolstadt kommer till mötet med fullt manskap och det är således ett starkt lag som Maik Walpurgis väntas ställa på banan. Det såg länge ut som att man skulle få med sig en poäng senast mot Schalke 04, men i slutminuterna tvingades man kapitulera och fick mycket surt erfara säsongens elfte nederlag.



För Hamburgs del är det enbart seger som gäller och så länge spelarna kan hålla sig disciplinerade och inte dra på sig något rött kort eller skänka bort billiga straffsparkar känns chanserna rimliga till tre poäng. Ingolstadt ska dock inte underskattas, som efter Walpurgis tillträde visat upp sig från en bättre sida än tidigare under säsongen. Det lär bli en jämn match med mer kamp än skönspel och det gäller att man tar vara på de målchanser som skapas.



Matchen startar klockan 15.30 och går att se på Eurosport Player.



Preliminära laguppställningar:



Ingolstadt 04: Hansen - Matip, Roger, Bregerie - Hadergjonaj, Suttner - Cohen, Morales - Groß, Leckie - Lezcano



FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-01-28 07:00:00

