2017-02-11 15:30

RB Leipzig - Hamburger SV



Inför Leipzig - Hamburger SV

Efter två raka vinster mot motstånd strax under den absoluta toppen väntar nu tuffast möjliga motstånd. Senast blev det en rejäl kölhalning av traditionsklubbens manskap, men det har flutit en del vatten under Neue Elbbrücke sedan dess.





Den klassiska klubben från norra tyskland kan liknas vid ett en gång ståtligt, numera nedgånget slagskepp som förgäves försöker hitta rätt i sitt val av ny bestyckning för att anpassa sig till en annan typ av strid. Koncernlaget är mer som ett nytt vapenslag likt en gång hangarfartygen i början av 1900-talet. “Leipzigs sätt att spela fotboll är extremt. Det är höghastighetsfotboll av ett nästan aldrig tidigare skådat slag. De pressar inte så mycket framåt utan gillrar istället fällor på mittfältet. Jag tror inte att att det finns någon spelare i laget längre som endast är genomsnittssnabb. Det är imponerande i vilken fart de tar sig fram. Det är nästan så att man kan få en förkylning av draget när de springer förbi”, sa Marcus Gisdol på HSV:s presskonferens inför matchen.



Enda mötet i historien lagen emellan skedde i höstas. Det var ingen rolig historia för die Rothosen. Laget föll med hela 0:4 hemma på Volksparkstadion och blev utbuade av sina fans. I kölvattnet av fiaskot fick Labbadia sparken och det är kanske just det som talar för HSV nu. Marcus Gisdol somersatte är Ralf Rangnicks gamla adept. Trots att Hasenhüttl, österrikaren med de galna ögonen är tränare är sportchefen Rangnick chefsideolog för fotbollen i klubben. I HSV finns numera ytterligare en person som känner motståndarnas spelsätt väl. Nyförvärvet Papadopoulus möter sin före detta arbetsgivare och har säkert kunnat ge Gisdol nycklar till en bra matchplan.



Det som talar emot är bl a att Leipzig som förr var ett bättre lag på bortaplan än hemmaplan numera gjort gamla Zentralstadion till en svårintaglig hemmaborg. De har vunnit sju raka matcher där, men förr eller senare bryts ju alltid en sådan trend vilket Gisdol påpekade inför matchen. Efter vinster mot Leverkusen och Köln har HSV nu vunnit två matcher i följd vilket borde betyda att det enligt de senaste sju årens logik nu blir förlust. Två steg fram borde följas av ett steg bak. Trender bryts dock som nämnts ofta förr eller senare. I matchen finns betydande svenskintresse då såväl Albin Ekdal som Emil Forsberg väntas göra comeback i respektive lags startelvor. Kan slagskeppet överraska hangarfartyget?

Avspark är 15:30 matchen och går att se på eurosportplayer



Preliminära startelvor:

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Upamecano, Orban, Halstenberg - Ilsanker, Keita - Sabitzer, Forsberg - Ti. Werner, Y. Poulsen

HSV: Adler - G. Sakai, K. Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek - Ekdal, Jung - N. Müller, Holtby, Kostic - Wood



- AUF GEHT’S HSV! -

/Karl Jansson





2017-02-10 23:59:00

