Inför Schalke 04 - Hamburger SV

Kval eller direktnedflyttning hotar. HSV ska försöka sno med sig tre poäng och ett bättre utgångsläge inför den avgörande sista omgången. Gisdol tror på en annan matchbild än den mot Mainz.

Det blev i veckan klart att die Rothosens sugardaddy, speditions och fraktfartygsmiljardären Klaus-Michael Kühne med majoritetsägande i Kühne+Nagel och Hapag-Lloyd räddar klubben ännu en gång. DFL hotade med att dra in licensen, men hotet är avvärjt för denna gång. Logistikmagnaten som klättrat på listan bland de mest förmögna tyskarna de senaste åren gick in och köpte ännu mer andelar i HSV Fußball AG. Han äger nu 17 %. Bland övriga ägare finns bland annat arvingarna till en avliden vinhandlare som äger 0,79 %. Kühne sägs även vara öppen för att göra fler investeringar i sommar. Traditionsklubben kan bara hoppas att 87-åringen fortsätter att vara vid god vigör, för utan honom hotar ekonomisk undergång. Med de ekonomiska hoten under kontroll tills vidare återstår för tränare Gisdol och hans manskap att undanröja hotet om sportslig undergång.



Många supportrar tyckte att matchen mot Mainz var minst sagt bedrövlig. “Mainz spelade precis samma skitfotboll som vi”, sa Gisdol på presskonferensen. I matchen som slutade 0:0 tog dock nordtyskarna en poäng och såg till att det fortfarande är fyra poäng ner till Ingolstadt. Då åkte laget på ett kortare träningsläger inför matchen som innebar att trenden med raka förluster tog slut. Nu väntar en bortamatch i Gelsenkirchen. Inför denna omgång har Gisdol skippat träningsläger, men öppnade för ett nytt eventuellt träningsläger inför sista omgången, hemma mot Wolfsburg. Han väntar sig matchen nere i Ruhr kommer gestalta sig på ett helt annat sätt än senast. “Situationen var exceptionell. Nästa match blir annorlunda. Mot Schalke rör vi oss i riktningen mer kvalité.”



Minst en förändring i startelvan blir han tvungen att göra. Den rutinerade mittbacken Mergim Mavraj drog på sig sig sitt femte gula kort senast och är avstängd. Gisdol var ovanligt tydlig och avslöjade att Gideon Jung kommer att ersätta. Det betyder att det blir en lucka på mittfältet där Jung annars spelar. Här kan Ostrzolek göra comeback i startelvan. Det troliga är att kaptenen Gotoku Sakai flyttar upp på mittfältet och att Ostrzolek tar sin valiga position på vänstersidan i backlinjen. Eventuellt kommer junioren Janjicic komma att ersättas av brasilianske vinterförvärvet Walace som fått nöta mycket bänk senaste tiden. Ett ess skulle kunna vara att Nicolai Müller som varit oerhört viktig för offensiven i år tränat med laget i veckan efter sin knäskada och eventuellt kan bli uttagen i matchtruppen. Gisdol avslöjade på presskonferensen att anfallaren Bobby Wood spelar på smärtstillande sedan veckor tillbaka. Något som möjligen kan förklara de uteblivna målen de senaste omgångarna. Gregoritsch väntas ersätta Aaron Hunt som är sliten.



Schalke och HSV är två klassiska klubbar som båda underpresterat denna säsong som så ofta tidigare. Schalke ligger dock bättre till och har bättre form. Det är det 98:e möte de båda föreningarna emellan. Hittills är det helt jämt med 37 segrar för vardera lag. En av kamperna var i sista omgången säsongen 82/83. HSV låg i topp, men på samma poäng som rivalen Bremen. Matchen gick nere i Gelsenkirchen. Nickodjuret Horst Hrubesch gav Rothosen en tidig ledning, men Schalke kunde kvittera innan halvtid. Tidigt i andra halvlek utförde HSV ett perfekt anfall där Wolfgang Rolff hade sista foten på bollen. “Der Pott gick på pumpen. Det var något alldeles extra” säger Rolff till MOPO. Även Bremen vann sin match, men HSV hade bättre målskillnad och kunde titulera sig mästare tio dagar efter att man vunnit Europacupen. Den verkligheten är långt bort och det är kamp för överlevnad som gäller nu. Något som möjligen kan tala för att nordyskarna återigen ska lyckas nere i Ruhrpott är att motståndarna har fyra poäng upp till sjunde plats som kanske kan betyda kval till Europa League. Realistiskt sett är det utom räckhåll och matchen betyder inte alls lika mycket för die Königsblauen som för die Dinos.



Matchen startar 15:30 och går att se med eurosportplayer

Preliminära startuppställningar:

Shalke 04:Fährmann - Coke, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Goretzka, Bentaleb - D. Caligiuri, M. Meyer - Huntelaar,G. Burgstaller

Hamburger SV:Mathenia - Diekmeier, K. Papadopoulos, Jung, Ostrzolek - Walace, G. Sakai - Gregoritsch, Holtby, Kostic -Wood