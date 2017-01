Inför: VfL Wolfsburg - HSV

Vinteruppehållet är till ända och det har äntligen blivit dags för Bundesliga igen. För Hamburgs del väntar en tuff utmaning mot bottenkonkurrenten VfL Wolfsburg, som varit högst aktiva under januarifönstret.





Sedan dess har en hel del skett. Semester, julfirande och träningsläger är några av de punkter som stått på spelarnas schema innan det nu åter har blivit dags för allvar igen. Först ut för 2017 i en tävlingsmatch är VfL Wolfsburg – som likt HSV hade det kämpigt stora delar av hösten. Båda klubbarna har redan hunnit med att göra varsitt tränarskifte och under vinterns övergångsfönster har det varit full rulle.



Mergim Mavraj och Kyriakos Papadopoulos har anslutit till HSV med förhoppningen om att stabilisera defensiven. Duon ersätter Cléber och Emir Spahic, som tidigt efter årsskiftet fick lämna. På pappret är det helt klart en positiv förändring, men det återstår att se om det även är det i praktiken. Den förstnämnde väntas få chansen i startelvan medan ”Papa” får inleda på avbytarbänken.



Markus Gisdol har tillgång till samtliga spelare bortsett från René Adler och Pierre-Michel Lasogga, som båda dras med skador. Mycket talar för att han kommer ställa upp med en liknande elva som ställdes på banan mot Schalke då det fungerade överraskande bra. I så fall innebär det att Michael Gregoritsch får fortsatt förtroende på topp trots att Bobby Wood hoppade in och nätade. Den enda förändringen bortsett från att Mavraj startar är i så fall att den tidigare avstängde Lewis Holtby tar Luca Waldschmidts plats på det offensiva mittfältet.



För Wolfsburgs del väntas det sker desto fler förändringar. Inte mindre än fyra spelare har hämtats in efter att man frigjort pengar i och med försäljningen av Julian Draxler till PSG. Yunus Malli är det hetaste namnet av de nykomna och det är en spelare som HSV måste se upp för då han har förmågan att kunna avgöra matcher på egen hand.



Det är tre minst sagt viktiga poäng som står på spel för båda klubbarna och på förhand är det Wolfsburg som anses sitta i förarsätet efter deras förstärkningar under januarifönstret. Bortsett från Malli är det dock ingen av dem som har erfarenhet av Bundesliga och som bekant brukar det ta sin lilla tid att anpassa sig till nya miljöer.



Vi får hålla tummarna för att HSV-spelarna kan fortsätta där man slutade då man under december inkasserade nio av tolv möjliga poäng och bjöd på en allt som oftast sevärd fotboll. Chansen till tre poäng finns utan tvekan där, det gäller bara för spelarna att bevisa att man har det som krävs.



Matchen startar klockan 15.30 och går att se på Eurosport Player.



Preliminära laguppställningar:



VfL Wolfsburg: Benaglio - Seguin, Bruma, Rodriguez, Gerhardt - Guilavogui, Luiz Gustavo - Caligiuri, Malli, Ntep - Gomez



Hamburger SV: Mathenia - Sakai, Djourou, Mavraj, Santos - Ekdal, Ostrzolek - Müller, Holtby, Kostic - Gregoritsch Exakt en månad har passerat sedan den senaste matchen i Bundesliga. Då stod HSV för en imponerande insats när Schalke 04 besegrades på hemmaplan och man gick till vintervila med en känsla av hoppfullhet inför våren.Sedan dess har en hel del skett. Semester, julfirande och träningsläger är några av de punkter som stått på spelarnas schema innan det nu åter har blivit dags för allvar igen. Först ut för 2017 i en tävlingsmatch är VfL Wolfsburg – som likt HSV hade det kämpigt stora delar av hösten. Båda klubbarna har redan hunnit med att göra varsitt tränarskifte och under vinterns övergångsfönster har det varit full rulle.Mergim Mavraj och Kyriakos Papadopoulos har anslutit till HSV med förhoppningen om att stabilisera defensiven. Duon ersätter Cléber och Emir Spahic, som tidigt efter årsskiftet fick lämna. På pappret är det helt klart en positiv förändring, men det återstår att se om det även är det i praktiken. Den förstnämnde väntas få chansen i startelvan medan ”Papa” får inleda på avbytarbänken.Markus Gisdol har tillgång till samtliga spelare bortsett från René Adler och Pierre-Michel Lasogga, som båda dras med skador. Mycket talar för att han kommer ställa upp med en liknande elva som ställdes på banan mot Schalke då det fungerade överraskande bra. I så fall innebär det att Michael Gregoritsch får fortsatt förtroende på topp trots att Bobby Wood hoppade in och nätade. Den enda förändringen bortsett från att Mavraj startar är i så fall att den tidigare avstängde Lewis Holtby tar Luca Waldschmidts plats på det offensiva mittfältet.För Wolfsburgs del väntas det sker desto fler förändringar. Inte mindre än fyra spelare har hämtats in efter att man frigjort pengar i och med försäljningen av Julian Draxler till PSG. Yunus Malli är det hetaste namnet av de nykomna och det är en spelare som HSV måste se upp för då han har förmågan att kunna avgöra matcher på egen hand.Det är tre minst sagt viktiga poäng som står på spel för båda klubbarna och på förhand är det Wolfsburg som anses sitta i förarsätet efter deras förstärkningar under januarifönstret. Bortsett från Malli är det dock ingen av dem som har erfarenhet av Bundesliga och som bekant brukar det ta sin lilla tid att anpassa sig till nya miljöer.Vi får hålla tummarna för att HSV-spelarna kan fortsätta där man slutade då man under december inkasserade nio av tolv möjliga poäng och bjöd på en allt som oftast sevärd fotboll. Chansen till tre poäng finns utan tvekan där, det gäller bara för spelarna att bevisa att man har det som krävs.Matchen startar klockan 15.30 och går att se på Eurosport Player.Benaglio - Seguin, Bruma, Rodriguez, Gerhardt - Guilavogui, Luiz Gustavo - Caligiuri, Malli, Ntep - GomezMathenia - Sakai, Djourou, Mavraj, Santos - Ekdal, Ostrzolek - Müller, Holtby, Kostic - Gregoritsch

0 KOMMENTARER 103 VISNINGAR 0 KOMMENTARER103 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-01-21 01:39:31 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-01-21 01:39:31

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-01-21 01:39:31

Hamburger SV

2017-01-17 19:40:00

Hamburger SV

2017-01-16 20:21:23

Hamburger SV

2017-01-15 17:10:00

Hamburger SV

2017-01-05 16:00:00

Hamburger SV

2017-01-03 19:34:10

Hamburger SV

2017-01-03 11:25:25

Hamburger SV

2016-12-31 15:00:00

Hamburger SV

2016-12-27 23:47:59

Hamburger SV

2016-12-21 07:00:00

ANNONS:

Vinteruppehållet är till ända och det har äntligen blivit dags för Bundesliga igen. För Hamburgs del väntar en tuff utmaning mot bottenkonkurrenten VfL Wolfsburg, som varit högst aktiva under januarifönstret.Bundesliga står för dörren och för Hamburgs del är det en högst oviss tid som väntar. Det gäller att spelarna tror på sig själva och bevisar att de har det som krävs för att hålla klubben kvar i den tyska fotbollens finrum.Grekiska landslagsbacken Kyriakos Papadopoulus klarade läkarundersökningen och stärker därmed upp HSV:s defensiv i vår.Här skrivs och listas rykten om övergångar och faktiska övergångar gällande Hamburger SV.En mix av notiser, skvaller och kuriosa från Rothosenland. Denna vecka: Julfirande, helgad plats och en lovande junior.Julfirandet och vilan tillsammans med sina nära och kära är nu över för spelarna i HSV, som åter är tillbaka i träning för att vara väl förberedda inför våren.Det nya året inleds med en ordentlig överraskning då Hamburger SV tidigare under förmiddagen meddelade att man valt att terminerna Emir Spahics kontrakt med omedelbar verkan.Redaktionen summerar Hamburgs höst med hjälp av åtta olika utmärkelser.Under nye klubbchefen Heribert Bruchhagen har tränare Gisdol i avsaknad av sportchef fått stort inflytande. Det finns en uttalad målsättning att värva defensivt. Redan under tisdagen ett par dagar innan transferfönstret öppnar presenterar klubben första nyförvärvet. Det är klart att albanske landslagsmannen Mergim Mavraj till vardags i överraskningslaget 1. FC Köln ansluter på transferfönstrets första dag.HSV vann rättvist mot ett blekt Schalke och firade inför en mäktig kuliss. Äntligen fick Nordtribüne med fog sjunga fullt ut för sitt lag. Julen är räddad.