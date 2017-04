Förra säsongen var det glada miner efter Nordderbyt. Hur blir det nu?

Inför: Werder Bremen – HSV

Likt många gånger tidigare på senare år slåss både Werder Bremen och Hamburger SV om sin fortsatta existens i Bundesliga, vilket gör dagens Nordderby till en sexpoängsmatch.

Bundesliga närmar sig sitt slutskede och de kommande omgångarna har stor betydelse för majoriteten av klubbarna. Likt de senaste åren slåss Hamburger SV för sin fortsatta existens i den tyska fotbollens finrum, och dagens match mot ärkerivalen Werder Bremen är vad man kallar en typisk ”sexpoängsmatch”.



Precis som i fallet HSV har Werder Bremen en brokig säsong bakom sig där man under hösten inte skördade många poäng. Under våren har det gått desto bättre och faktum är att man smått osannolikt inte förlorat någon av sina åtta senate matcher, trots möten med bland annat RB Leipzig och Schalke 04. Självförtroendet är därmed på topp hos de grönvita och motivationen hög att tvåla till antagonisten nummer ett hemma på ett kokande Weserstadion.



Förutsättningarna hade kunnat vara bättre hos HSV, vars frånvarolista inte är särskilt uppmuntrande att ta del av. Försvarsgiganten Kyriakos Papadopoulos är avstängd och därtill saknas René Adler, Johan Djourou, Albin Ekdal och Nicolai Müller – som alla dras med skavanker. Dessutom talar det mesta för att Bobby Wood tvingas kasta in handduken då han har bekymmer med sitt knä, vilket hållit honom borta från veckans träning. Lyckligtvis är Gideon Jung tillbaka från sin skada och väntas kliva in som ersättare till Papadopoulos.



I övrigt väntas Markus Gisdol ställa upp med samma startelva som i förra helgens möte med Hoffenheim, som slutade med en triumferande seger efter två mål av Aaron Hunt. Den tidigare Werder Bremen-lagkaptenen lär få det hett om öronen av hemmapubliken, trots att matchen sägs vara av det vänskapliga laget efter den senaste tidens hemskheter i både Tyskland och Sverige. Trots uppmaningarna från båda klubbarnas sida lär inte alla supportrar ha detta i åtanke när det väl hettar till.



Eftersom båda klubbarna ligger i farozonen för en nedflyttning är de tre poäng som står på spel av största betydelse och kan mycket väl bli avgörande i slutänden. Augsburg, Mainz 05 och Wolfsburg vann alla sina matcher den här omgången, vilket innebär att bottenträsket fortsätter vara ett getingbo som ändras för varje match som spelas.



På förhand är Werder Bremen favoriter till att gå segrande ur striden på grund av deras rådande formkurva samt de många bortfallen hos HSV. Dock är det värt att komma ihåg att precis vad som helst kan ske i ett derby och just den inställningen har förhoppningsvis spelarna från Hamburg när de tågar in på arenan.



Matchen startar klockan 15.30 och går att se på Eurosport 2.



Preliminära laguppställningar:



Werder Bremen: Wiedwald - Veljkovic, Sané, Moisander - Eggestein - Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, Garcia - Bartels, Kruse



Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Jung, Mavraj, Ostrzolek - Sakai, Walace - Hunt, Holtby, Kostic - Gregoritsch

0 KOMMENTARER 107 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-04-16 08:00:00

