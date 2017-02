Intervju med Albin Ekdal efter bragdmatchen

Albin Ekdals ord direkt efter den imponerande storsegern mot RB Leipzig.





Vad har du att säga om dagens match?

- Vi möter ett av ligans bästa lag och vinner komfortabelt med 3–0 efter en topprestation av hela laget. Det var en grym match och det var skönt att få vinna en bortamatch också. Det känns som vi är på gång nu med tre raka vinster.



Du inledde matchen på bänken, finns det någon bakgrund till det?

- Jag har bara tränat två pass efter matchen mot Bayer Leverkusen, så det är ganska förståeligt. Därför stod jag även över veckans cupmatch då jag bara tränade torsdag och fredag, så det var svårt att ta en startplats i dag.



Du har fått en ny konkurrent på mittfältet, Walace, som anslöt tidigare i vintras. Vad har du att säga om honom?

- Vi har inte så många innermittfältare, så det var inte så konstigt att det kom in en. Han har börjat bra och gör en fin insats i dag, så det är klart det är konkurrens. Men jag är övertygad om att jag kommer få spela mycket när jag är tillbaka i full form.



Hur tycker du att Walace står sig jämfört med dig?

- Det är svårt att säga. Han har varit här i drygt två veckor, men de köpte in honom för över 100 miljoner tror jag, så det är klart att de tror mycket på honom och att han har en viktig roll i laget. Men jag känner att jag också har det, så jag är inte orolig över att inte få spela något.



Vad är dina tankar kring det rådande tabelläget?

- Självklart är det fortfarande inte jättebra, men om vi fortsätter som vi gjort de senaste tre matcherna så anser jag att vi är ett lag som helt klart ska tillhöra Bundesliga. Det har vi bevisat de senaste veckorna. Det råder bra stämning i laget och det är bara att fortsätta så här.



Hade du inför säsongen kunnat föreställa dig att ni skulle ligga där ni är nu i tabellen?

- Bundesliga är en tuff liga. Förra året åkte Stuttgart ut och Frankfurt var nära att följa med, så det kan hända i stort sett vilken klubb som helst. Jag är övertygad om att det är en av de tuffaste ligorna att spela i.



Tror du att ni kan lyckas behålla den fina formen framöver?

- Det hoppas jag givetvis på, vi ska jobba på det.



I tisdags tog ni er vidare till kvartsfinal i cupen och möter där Borussia Mönchengladbach. Är du nöjd med lottningen?

- Det kunde väl både varit bättre och sämre, men helt klart en överkomlig motståndare. Vi har hemmaplan och är i ett bra flow, så jag tror absolut vi kan vinna den.



Till sist, anser du att ni bör satsa på cupen eller lägga all energi på att säkra kontraktet?

- Jag tycker vi ska satsa på båda, vi har en tillräckligt stor trupp för att rotera. Nu är vi i kvartsfinal och helt plötsligt är vi i semi, och sedan vet man aldrig vad som händer. Så det är klart att vi satsar när vi är i kvartsfinal.

