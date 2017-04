Intervju med Lewis Holtby: ”Blev svart framför ögonen”

På övertid avgjorde Lewis Holtby mötet mellan HSV och 1. FC Köln, vilket var hans 300:e framträdande någonsin i Bundesliga. Efteråt fick undertecknad en pratstund med den sprudlande glade matchhjälten.

Formkurvan fortsätter peka spikrakt uppåt för HSV, som enbart förlorat en av sina åtta senaste matcher i Bundesliga. Under lördagen bärgades tre enormt viktiga poäng efter att Lewis Holtby avgjort på i stort sett matchens sista spark.Efteråt firade mittfältaren på Nordtribüne tillsammans med supportrarna innan en rad intervjuer väntade i den mixade zonen. Undertecknad fick möjligheten att växla några ord på engelska med 26-åringen, som inte höll tillbaka med sin glädje efter att ha blivit matchhjälte i sin 300:e Bundesligamatch – vilket var hans drömscenario inför tillställningen.- Vi visade återigen att vi aldrig ger upp. Trots att spelet låste sig mot slutet fortsatte vi kämpa och det gav oss till slut en fullt rättvis seger. Precis som senast vi mötte Köln var vi det klart bättre laget.Att det var just han som fick avgöra menar han egentligen inte spelar någon roll, men naturligtvis är han överlycklig att det faktiskt blev han som fick stöta in segermålet i sin jubileumsmatch.- Det går inte att beskriva känslan, jag minns bara att jag tänkte ”skjut”. Därefter blev det svart framför ögonen, jag hörde bara våra fantastiska fans jubla. Målet ska inte bara tillskrivas mig, utan hela laget som gör en fantastisk insats.För några månader sedan låg HSV sist i tabellen och allting talade för att en ödesdiger nedflyttning väntade runt hörnet. Men plötsligt spelade laget upp sig och började vinna, vilket gjort att man nu är en av Bundesligas formstarkaste klubbar.- Jag vet faktiskt inte riktigt hur det kunde dröja så länge innan vi vann vår första match, det var som att en förbannelse vilade över oss. Men efter att vi väl vunnit fick hela laget tillbaka självförtroendet och sedan dess har vi intalat oss själva att vi kan slå vilket lag som helst.En stor anledning till att det plötsligt vände är i mångas ögon Markus Gisdols intågande, som lyckats etablera sin offensiva spelidé hos spelarna och fått den att bära frukt. Nyligen förlängde tränaren sitt avtal med klubben till 2019 – vilket Holtby anser var helt rätt beslut av styrelsen.- Han har verkligen fått oss spelare att tro på oss själva, och utan honom tror jag inte vi hade varit så bra som vi är just nu. Jag har svårt att se någon annan leda laget just nu och är jätteglad över att han kommer fortsätta träna oss även nästa säsong.Om ett år löper åtta spelares kontrakt ut, och en av dem är Holtby. Hur framtiden ser ut vill han inte koncentrera sig på just nu.- Vi har precis vunnit och jag har inte några tankar om det just nu. Självklart är jag medveten om min situation, men varken jag eller klubben fokuserar på det i nuläget.- Det vill jag inte uttala mig om. Återkom med sådana frågor efter säsongen.Att han trivs bra i Hamburg råder det dock ingen tvekan om, och kanske är det så att han blir föreningen trogen en lång tid framöver.- Jag känner mig hemma i Hamburg och trivs fantastiskt bra i HSV. Det finns ingen anledning för mig att vilja flytta härifrån, men ibland kan det gå fort i fotbollens värld och du vet aldrig vad som väntar runt hörnet.Den tidigare tyske landslagsmannen har under sina tre säsonger i HSV vuxit fram till en nyckelspelare som är högst uppskattad hos fansen. Trots att han aldrig blev den världsstjärna många förutspådde verkar han nöjd med tillvaron, där han är en habil spelare med enorm karisma.