2017-03-18 18:30

Frankfurt - Hamburger SV

0-0



Matchrapport: Eintracht Frankfurt - Hamburger SV

HSV tog en poäng i en match med få chanser, många frisparkar och lågt underhållningsvärde.



- NUR DER HSV -

Frankfurt-Hamburger SV Lucas Hradecky

David Abraham

Marco Russ

Michael Hector

Timothy Chandler

Mijat Gacinovic

Omar Mascarell

Bastian Oczipka

Marco Fabian

Branimir Hrgota

Ante Rebic



Avbytare

Aymen Barkok

Max Besuschkow

Danny Blum

Heinz Lindner

Alexander Meier

Taleb Tawatha

Marius Wolf

Rene Adler

Dennis Diekmeier

Kyriakos Papadopoulos

Gideon Jung

Matthias Ostrzolek

Gotoku Sakai

Albin Ekdal

Aaron Hunt

Lewis Holtby

Filip Kostic

Bobby Wood



Avbytare

Johan Djourou

Douglas Santos

Michael Gregoritsch

Pierre-Michel Lasogga

Christian Mathenia

Nicolai Muller

Walace



2017-03-18 22:30:00 2017-03-18 22:30:00

Frankfurt hade nyckelspelaren Marco Fabian tillbaka. Tillbaka var även Marco Russ som är lagkapten, trotjänare, egen produkt och väldigt lik Johan Petersson i Café Bärs. Det borgade för en bättre än insats de senaste urusla som Frankfurt stått för. Förutom vinsten i cupen mot bottenlaget i zweite, Arminia Bielefeld hade klubben inför matchen sex raka förluster inför mötet mellan de klassiska klubbarna. Fem i bundesliga och i ett tänkt målkalas mot SC Hessen Dreieich som inte ens spelar i Regionalliga blev det torsk. Niko Kovac gjorde några säsonger i HSV vid millenieskiftet och som tränare har han efter framgångarna i höstas i det närmaste helgonförklarats i sin tränarroll hos Eintracht. Efter de senaste motgångarna har dock glorian hamnat på sniskan. Nu var det ny chans till revansch, men die Rothosen kom med vind i seglen och god form.HSV kunde nästan ställa bästa möjliga lag på banan. Endast Mergim Mavraj saknades. Gisdol stod inte för några överraskningar utan satte ut samma förstelva som senast tog en imponerande vinst mot Gladbach. Det innebar att han fortsatt valde unge Gideon Jung som nyss togs ut till Tysklands U21:landslag. Detta istället för före detta lagkaptenen Johan Djourou var stjärna inte står högt i kurs bland fansen. Det innebar också att HSV:s bästa poängplockare under säsongen lämnades utanför startelvan. Nicolai Müller med sina rullande r hade säkert velat göra avtryck i sina hemtrakter, bördig med från Hessen som han är.Så till matchen. Det var två av ligans fulaste lag som möttes. HSV som orsakat mest frisparkar och Frankfurt som ledde ligans negativa fairplaytabell med flest gula och röda kort. På ett regnigt Waldstadion blev det många frisparkar, hela 43 stycken, men endast två gula kort. När det gällde skott på mål blev det endast ett. Det var från hemmalaget i matchens slutskede då Adler räddade jamaicanen Michael Hectors skott från nära håll. Skottet var dock dåligt placerat, men Adler ska ha en eloge för att han stod bra placerad och visade snabba reflexer. Adler var i toppform i matchen och var vaken vid flera tillfällen då “örnarna” sökte lägen med djupledspassningar.Det går inte att skönmåla matchen som var ett riktigt sömnpiller. HSV kunde dock ha avgått med segern då kvicke Filip Kostic slet fri på en kontring. Han blev nedgjord i straffområdet av Abraham men föll också teatraliskt likt en döende svan. Efter matchen beskrev sportchefen Jens Todt domarens agerande i situationen som ett felbeslut. Huvudsaken är att die Rothosen fick med sig en poäng i en match som aldrig kom upp i Bundesligastandard. Lite surt är det dock att man inte lyckades få med sig tre poäng när man mötte en så svag motståndare som Frankfurt för tillfället är. Nu väntar betydligt starkare motstånd i form av Köln, BVB och Hoppenheim. HSV fick aldrig igång det fina offensiva spel som man visat upp de senaste matcherna. Å andra sidan ser den defensiva trion Adler, Jung och Papadopoulos allt starkare ut./Karl JanssonHSV tog en poäng i en match med få chanser, många frisparkar och lågt underhållningsvärde.Ligans formsvagaste lag tar emot ett av de formstarkaste på Commerzbank-Arena. Ska Hamburger SV lyckas utnyttja det och knipa sin tredje raka seger mot ”Örnarna”?Spelarna stod återigen för en gedigen laginsats hemma på Volksparkstadion när HSV vände och vann mot Borussia Mönchengladbach. Den beundransvärda sviten fortsätter därmed.För elva dagar möttes de i tyska cupen. Då gick die Fohlen vinnande ur striden, de är fortsatt i toppform. Då blev två straffar avgörande. Nu dömer Dennis Aytekin söndagens match. Troligen kommer han precis som i onsdags ta några matchavgörande beslut. Förhoppningsvis går besluten inte emot HSV.Hamburg besegrade Berlin i storstadsmötet. Ekdal avgjorde en match som länge stod och vägde.En påfrestande och tungsint vecka ligger bakom HSV, som hemma på Volksparkstadion ska försöka revanschera sig mot huvudstadsklubben Hertha Berlin. Förutsättningarna är dock inte optimala.Någon semifinal i tyska cupen blir det inte för Hamburger SV, som under onsdagen slogs ut av Borussia Mönchengladbach efter att ha fått två avgörande straffsparkar dömda mot sig.Efter överkörningen i München väntar en chans att revanschera sig för HSV. Stora förändringar i startelvan förutspås.HSV ställs inför säsongens svåraste uppgift. När man mött rekordmästarna från Bayern nere i Bayern har det de senaste åren allt som oftast slutat med en rejäl förnedring. Dessutom härjar influensan i HamburgHamburger SV har efter en blytung höst spelat upp sig ordentligt och är just nu ett av ligans formstarkaste lag. Bakom det ligger en gedigen lagprestation, där dock en spelare sticker ut från mängden – Nicolai Müller.