Matchrapport: Hamburger SV - Mainz 05

Streckmatchen slutade mållöst. Det var inget fotbollsgodis som publiken bjöds på, men laget visade kämparanda och det var en uppryckning jämfört med plattmatchen senast.

Efter att ha förlorat tre raka matcher hade HSV på kort tid gått från att vara en fruktad motståndare till ett strykgäng. Insatsen i sista matchen mot Augsburg var så katastrofal att ett apatiskt tillstånd med uttryck som “Ohne worte” börjat sprida sig bland anhängarna och kanske även i truppen. Något var tvunget att ske. Laget åkte på kort träningsläger till Rotenburg utanför Bremen, vilket verkar ha varit initierat av sportchefen Jens Todt. Spelarna skulle svetsas samman för att göra en avslutande forcering de tre sista matcherna.Under lördagen plockade alla konkurrenterna poäng. Augsburg och Ingolstadt tog varsin pinne medan Wolfsburg tog tre nere i Frankfurt . Klubben lade unde söndagsmorgonen upp en video på sociala medier där parollen var “Alle gemeinsam”. Fokuset i videon låg på klipp där Papadopoulos glidtacklade och eldade på lagkamrater och publik. Lagets maskot Dino Hermann la också upp en video där han visade upp vad han lärt sig av sin kompis “Papa”. I videon glidtacklade dinosaurien en statist som flög all världens väg. I kommentarfältet höjdes röster för att plocka in Dino i backlinjen, gärna i stället för Matthias Ostrzolek som var särskilt usel mot Augsburg. Tränare Gisdol valde dock en annan lösning. Lagkapten Sakai fick kliva ner från mittfältet och ta hand om vänsterbacksplatsen. Som sexa gjorde istället 19-årige Vasilje Janjicic debut från start. Tillbaka i laget var också yttern Kostic och målvakten Mathenia.HSV inleder med mer boll och har några halvlägen. När motståndarna får boll försöker man gå in hårt och resolut, men juste. Inställningen känns bra. Inget av lagen lyckas riktigt koppla greppet om matchen vilket är ett fall framåt för hemmalaget jämfört med senast. Passningsprecisionen hos båda lagen är tyvärr långt ifrån att leva upp till Bundesliga standard. Mellan Mainz colombianske powerforward Cordoba och Hamburgs backrese Papadopoulos utspelar sig en tvekamp.Papa ligger tätt på Cordoba och det är en hel del brottningsmatch mellan de två. Vid flera tillfällen får backen frispark med sig då colombianen inte heller viker en tum vid de tillfällen då han är sist in i situationer. Två gånger lyckas Mainzanfallaren få lite luft och ta emot boll utan Papa i ryggen. Båda gångerna blir det hyperfarligt. Den ena inträffar tidigt. Cordoba gör ett tekniskt nummer och får iväg ett lurigt skott som Mathenia släpper retur på.Mutu kommer i full fart och får iväg ett avslut, men Mathenia räddar liggandes.Vid andra tillfället viker Cordoba in på Robbenmanér, men även denna gång räddar Mathenia sitt HSV med en klassräddning. Han gör även ett par viktiga utboxningar vid frisparkar. Varje gång blir han efteråt omklappad av Papadopoulos som nog tycker att det är rätt skönt att han honom tillbaka mellan stolparna trots allt. Hamburg har sina lägen, men får aldrig till något som riktigt hotar. Närmast är man kanske med en svårbedömd straffsituation där Hunt förgäves faller efter att ha lurat motståndaren och sedan vid en möjlig kontakt tappat balansen.Under andra halvlek mattas Cordoba och känns inte lika farlig längre. Papa och de andra kontrollerar defensiven rätt väl och motståndarna har i princip bara ett avslut. Då visar Mathenia igen vilken säker målvakt han kan vara. HSV får själva ut ännu mindre och förutom ett lamt avslut från inhopparen Bakery Jatta är lagets största chans när Wood springer sig fri på en långboll. Mainz Stefan Bell som är steget efter lyckas tyvärr sträcka ut sitt långa ben och skicka bollen till hörna.Båda lagen fortsätter att slå dåliga passar och samtidigt vara måna om att ligga rätt defensivt. Hamburgs vänsterkant med Kostic och Sakai slår många inlägg som inte ens är i närheten av någon medspelare. Å andra sidan släpper de inte till mycket heller. Mot slutet uteblir en av forcering. Mavraj drar på sig ett gult kort vilket innebär att han missar nästa match. Diekmeier får kramp efter ett maxlöp där han avvärjer en kontring. Det är så illa att han får bytas ut. Något mer intressant inträffar inte. Publiken stöttar denna gång laget över 90 minuter. Trots att de knappast står för varken effektivitet eller skönspel.Det oavgjorda resultatet gör att det blir svårare för Ingolstadt som har fyra poäng upp med två matcher kvar att peta ner HSV till direkt nedflyttningsplats. Det innebär också att HSV måste lita till andra lag för att kravla sig upp från kvalplatsen. Gisdol sa efter matchen att man gärna hade skapat mer chanser, men att situationen spelade in. “Den här matchen hade ingenting med normal standard att göra. Det stod helt enkelt för mycket på spel. När man inte kan vinna en sådan här match får man åtminstone inte förlora den. Jag kan föreställa mig att den här poängen kan vara guld värd. Återigen var stödet från läktaren var anmärkningsvärt.”