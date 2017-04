Matchrapport Hamburger SV - SV Darmstadt

Ett grinigt Rothosen förlorade mot tabelljumbon och hånades av de egna fansen. Matchen inleddes med rökgranater och smällare.

På förhand såg det ljust ut. Hamburg hade inte förlorat hemma på nio matcher och Darmstadt hade inte vunnit borta på hela säsongen. Hemmalaget hade trycket av att vara favoriter på sina axlar och en stor chans att revanschera sig för förlusten i borta i nordderbyt. Att tongivande spelare som Papadopoulos och Wood var tillbaka efter avstängning respektive skada gav hopp, men sportchefen Jens Todt var oroad inför matchen: “Darmstadt är den svåraste matchen på månader för oss. Den förmodade utgången kommer inte komma av sig själv.” Todt uppgav även i intervjun med Bild att man hade koll på hur det gick för Stuttgart förra säsongen. De hade ett avstånd till kvalplats på 5 poäng och låg på 12:e plats inför omgång 30. De trodde för tidigt att de klarat sig, förlorade sina sista fem matcher och åkte ner i Zweite. “Det borde vara varning nog för oss”HSV försöker sig på en variant där alla anfaller direkt. Varianten misslyckas dock och Hoffenheim kan kontra. Kontringen bryts som så småningom av Mavraj. Mycket mer än så hinner inte hända. Nordtribüne har inför matchen visat upp ett fint tifo där det står. Efter avblås halar de upp en ny banderoll som föreställer sju maskerade ultras och en omaskerad vit hund. Strax därefter tänder de på pyroteknik och rök väller ut från Nordtribüne. En mångfärgad dimma lägger sig över HSV:s straffområde och efter att en skarp explosionssmäll gått av stoppar domare Stegemann från Niederkassel matchen. Busvisslingarna tjuter över Volksparkstadion. Kostic ser förbannad ut och säger något till domaren. Troligen vill han att matchen ska startas igen. Papadopoulos utnyttjar pausen till att byta skor.Efter ett par minuter återupptas matchen. Hamburg har mer boll och Hunt hittar Diekmeier som når upp bollen med en djupledslöpning. Han slår in den lågt och går förbi alla till Kostic som med någon meter till mål slår in den framför mål igen. Varken Holtby eller Wood som finns i ytan får dock riktigt fatt i bollen och lyckas avsluta. Diekmeier har lite övertag mot offensive Vrancic som ofta får rollen att ta hand om honom. Vid fyra tillfällen slår han bra inlägg, men det utmynnar inte i något i i målprotokollet. Matchbilden är annars att HSV har ett litet chansövertag, men inte riktigt får till det. Gästerna spelar med mycket tjuvtrix som tröjdragningar och filmningar. Domaren låter det mesta passera vilket får många hemmaspelare att bli griniga. I en situation blir Jung tydligt fasthållen och nerdragen i straffområdet vid ett inlägg, men Stegeman friar. Mavraj råkar ut för något liknande i en situation där en domare kunde valt att peka på elvameterspunkten, men Stegeman friar.Kostic får ett gult kort han driver förbi en motspelare. Spelaren tar sig för ansiktet och faller. På reprisen syns det att handen är nära ansiktet, men om den nuddar så ser det ut att vara helt utan kraft. Så grinigheten mot domaren har visst fog, men att fokuset hamnar där är förödande. Mot slutet av halvleken är en Darmstadtspelare nära på att styra in bollen bakom egen målvakt. Det lutar åt en 0:0-match eller en match där något av lagen vinner på ett skitmål. En trio HSV-spelare anförda av Papadopoulos stannar efter avblås kvar och uttrycker sitt missnöje med domarens insats.Darmstadt tar rätt tidigt ledningen. Vrancic slår en hörna mot första stolpen. Där går bollen förbi ett gäng hemmaspelare och dyker ner framför motståndarnas kapten Aytac Sulu som rakar in bollen från fem meter. Nordtribüne taggar till och klämmer i med ramsor för att ge sitt lag kraft att slå tillbaka. Det hjälper tyvärr inte. Mavraj slår en dålig pass i uppspelsfasen och Darmstadt gör allt rätt. Det står för en blixtsnabb omställning och det är 2:0. Två mål inom loppet av några minuter. Vid kolliderar dessutom Diekmeier och målvakten Mathenia kraftigt. Högerbacken får bytas ut medan målvakten spelar vidare grinandes illa.Efter målen börjar Darmstadt med catenaccio. De backar hem och tar tid på sig vid frisparkar, byten och inkast. Hemmalaget stressar och hetsar och spelet är inte vackert. Både Wood och senare inbytte Gregoritsch är dock nära att få in en reducering. De saknar dock skärpan i avsluten. Runt minut 80 vänder sig Nordtribüne mot det egna laget och skanderar. Med all mjölkning från bortalaget lägger domaren med all rätt på en rejäl portion tilläggstid. Med någon minut kvar av den stressar Holtby fram ett självmål. Publiken låter sig inte bevekas utan busvisslar när Scooters målhymn spelas. Något därefter är det slut. HSV har förlorat med 1:2 igen. Busvisslingarna återupptas.Det visar sig efter matchen att både Diekmeier och Mathenia skadade sig i kollisionen. Särskilt illavarslande är det gällande Mathenia då förstemålvakten Adler redan är skadad. Det blir troligen en orutinerad juniormålis som vaktar målet mot Augsburg. Sportchefen Jens Todt var allt annat än nöjd efter matchen: “Vi är naturligtvis inte alls nöjda med vår insats. Det var en match som gällde mycket och vi kände att varje 50:50-situation gick oss emot. Vi hade en tydlig straff vid 0:0 som vi inte fick. Där hade matchen kunnat ta en annan vändning. Det är däremot ingen ursäkt. Darmstadt kämpade sig till segern. Det är för mycket för att det ska gå att bortförklara.” Klubbchefen Heribert Bruchhagen fördömde senare pyrotekniken via hemsidan. “Det är helt obegripligt med tanke på hur det gick senast. Jag förstår inte hur delar av fansen kan vara så okänsliga. Den som kastar en smällare vill skada HSV. Jag kan inte förstå att anhängare till HSV tillåter detta.”/Karl Jansson