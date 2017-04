2017-04-16 15:30

Werder Bremen - Hamburger SV

2-1



Matchrapport Werder Bremen - Hamburger SV

Påskfirandet slutade i moll då die Rothosen tappade ledning till förlust mot ett Werder som alltmer närmar sig Europaplatserna. Innan avspark attackerades spelarbussen.



De senaste dusterna mellan Bundesligaklubbarna i de båda nordtyska hamnstäderna har ofta varit stökiga, även utanför planen. Speciellt när det vankats bortamatch i Bremen har HSV:s mer våldsamma anhängare passat på att släppa lös sina destruktiva krafter. Efter terrorattentaten mot Dortmunds spelarbuss och det i Stockholm manade båda klubbarna sina respektive fanskaror lugn och återhållsamhet inför det viktiga 106:e Nordderbyt. Detta verkar att ha hörsammats av de 5000 som reste den dryga timman ner till grannstaden för att heja fram sitt HSV. Inga rapporter om oroligheter har kommit därifrån. Istället var det hemmalagets “supportrar” som passade på. På osmakligaste vis välkomnades Hamburgs lag genom att spelarbussen bombarderades med färg, ägg och stenar. Åtgärd från förbundet lär följa.



I framförallt Göteborgstrakten i Sverige tänds på påskafton stora så kallade “påskbrasor”. Detta för enligt traditionen att skrämma bort häxor och annat trollpack. Seden tros ha kommit från de holländare som flyttade till trakten för att anlägga staden. På liknande sätt har man en tradition i framförallt Hamburg, men även till viss del i Bremen och andra ställen i tyskland av att tända Osternfeuer på påskafton. I vissa delar av landet förekommer det även att man slänger på en docka föreställande en häxa eller förrädaren Judas Iskariot. Det var två judasfigurer som kom att spela huvudrollen i detta derby.



Sedan Nicolai Müller, HSV:s bäste offensiva spelare blivit långtidsskadad har Aaron Hunt tagit allt mer plats offensivt, spelat sig i form och i förra helgens match mot topplaget Hoffenheim var han tungan på vågen med sina två mål. Hunt som är fotbollsfostrad i Bremen och även burit kaptensbindeln där är en tydlig judasfigur. Han väntade sig inget varmt mottagande i sin gamla hemstad och det fick han inte heller. Han blev utvisslad vid varje bollkontakt. En mindre tydlig judasfigur är Max Kruse. Han har aldrig spelat i HSV, men är uppvuxen öster om staden. Enligt egen utsago sov han i HSV-lakan som barn. I somras ryktades han till sin barndoms favoritklubb, men hamnade istället i fiendeland. Där han förvisso spelade i andralaget för ett antal år sedan. Duon var bäst på plan för respektive lag och det var tyvärr Kruse som drog det längsta strået.



Han inledde nästan innan gästerna fattat att matchen börjat. Bremen såg otäckt farliga ut och tog sig fram på HSV:s vänsterkant där Kostic låg högt i position och inte riktigt följde med hem. Efter ett inspel från den kanten drog han till och tvingade Mathenia till en jätteräddning. Efter ett tag vaknade die Rothosen ur den regniga inledningen och började pressa Bremen i uppspelsfasen på ett förtjänstfullt sätt. Diekmeier slog den längs kanten till en diagonalt löpande Aaron Hunt. Hunt stod för ett perfekt inlägg som Gregoritsch lika perfekt satte pannan till och gästerna hade tagit ledningen. HSV fortsatte därefter att kontrollera spelet, men Bremen fick efter ett tag en frispark som kapten Junozovic tog hand om. Han slog den nästan perfekt, men den tog i stolpen.



Efter det blev spelet lite jämnare. Bremen fick två varningar. Mer spännande än så blev det inte. Strax innan halvtid hade gästerna lite tur med bollerövringen i en situation. Det som där efter skedde visade mer på skicklighet. Max Kruse lekte bort två motståndare med en klack. Han stormade sedan utan boll mot position centralt i straffområdet. Väl där fick han återigen ett inspel från HSV:s vänsterkant. Denna gång gav han inte Mathenia i målet en chans utan nickade kontrollerat in bollen. Regnmolnen skingrades och solen tittade fram. Sett till chanserna var det rättvist, men med några få minuter kvar av halvleken kändes det väldigt surt.



Bremen inledde andra halvlek som det något bättre laget och hade mer boll, de fick ett par farliga halvlägen från sin högerkant. HSV var dock inte ofarligt och arbetade sig in i matchen igen. Hunt som hela tiden hotade med öppnande passningar och luriga dragningar frispelade Ostrzolek som dock kom i snäv vinkel och avslutet blev ofarligt. Gisdol bytte in Lasogga mot målskytten Gregoritsch, men det hjälpte inte mycket. Han vann inga närkamper och var väldigt osynlig matchen ut. Bremen bytte in 24-årige österrikaren Kainz. I 74:a minuten satte Max Kruse en perfekt timad pass på den framstormande inhopparen som avslutade ur dålig vinkel vid främre stolproten. Matchen hade vänt. Under avslutningen dödade hemmalaget skickligt tid. HSV var aldrig nära en riktig målchans trots att domaren la till hela 5 minuter. Förlusten innebär att vinst nästa helg i princip är ett måste för att HSV inte ska halka ner på kvalplats. För antagonisterna innebär det att Europaspel nu bara är en poäng bort.



”Vi måste vara ärliga kunna säga att Werder idag till största del av matchen var det bättre laget. Vi kan inte vara tillfreds med vår insats. Det gäller för samtliga spelare. Det fanns ytor, men vi kunde inte utnyttja dem. Att fansen visslade ut mig var okay och påverkar mig inte. Jag är erfaren nog att kunna stänga sådant ute”, sa Hunt efter matchen. HSV:s målvakt fick en fråga om attacken på spelarbussen. ”Det påverkade oss inte alls. Snarare så att vi ville vinna ännu mer. Tyvärr fungerade inte vårt spel. Nu ska vi ta tre poäng hemma på Volkspark mot Darmstadt. Det kommer inte bli lätt, vi behöver stå för en topprestation.”



- NUR DER HSV -

/Karl Jansson

Werder Bremen-Hamburger SV Felix Wiedwald

Milos Veljkovic

Lamine Sane

Niklas Moisander

Theodor Gebre Selassie

Florian Grillitsch

Maximilian Eggestein

Zlatko Junuzovic

Santiago Garcia

Fin Bartels

Max Kruse



Avbytare

Philipp Bargfrede

Robert Bauer

Jaroslav Drobny

Serge Gnabry

Aron Johannsson

Florian Kainz

Claudio Pizarro

Christian Mathenia

Dennis Diekmeier

Gideon Jung

Mergim Mavraj

Matthias Ostrzolek

Gotoku Sakai

Walace

Aaron Hunt

Michael Gregoritsch

Filip Kostic

Lewis Holtby



Avbytare

Douglas Santos

Ashton Gotz

Vasilije Janjicic

Bakery Jatta

Pierre-Michel Lasogga

Tom Mickel

Luca Waldschmidt



2017-04-16 22:09:00

