Mavraj närmar sig comeback

Försvarsgiganten Mergim Mavraj kan efter drygt en månads frånvaro på grund av en knäskada göra comeback mot sin ex-klubb.

0 KOMMENTARER 109 VISNINGAR 0 KOMMENTARER109 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-03-23 09:41:18 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-03-23 09:41:18

ANNONS:

Fler artiklar om Hamburger SV

Hamburger SV

2017-03-23 09:41:18

Hamburger SV

2017-03-22 23:17:04

Hamburger SV

2017-03-18 22:30:00

Hamburger SV

2017-03-17 22:04:00

Hamburger SV

2017-03-13 20:34:00

Hamburger SV

2017-03-12 07:59:00

Hamburger SV

2017-03-05 21:50:00

Hamburger SV

2017-03-04 21:09:03

Hamburger SV

2017-03-02 09:45:14

Hamburger SV

2017-03-01 08:00:00

ANNONS:

I vintras öppnade HSV plånboken och köpte loss Mergim Mavraj från seriekonkurrenten 1. FC Köln för strax under två miljoner euro. Mittbacken hade varit en av ligans bästa spelare under hösten, och många var det som överraskades när han valde bort toppstrid mot kamp om fortsatt överlevnad i Bundesliga.Den 30-årige albanen tog omgående en plats i startelvan tillsammans med vinterns andra nyförvärv, Kyriakos Papadopoulos, och duon har snabbt blivit populära hos klubbens anhängare. Men i cupmatchen mot Borussia Mönchengladbach i början av månaden gjorde han illa sitt knä och diagnosen efteråt visade att han skulle bli borta i fyra veckors tid.Istället har Gideon Jung fått vikariera som mittback, och skött sig exemplariskt. Men snart kan ynglingen få flytta på sig då Mavraj nu närmar sig en comeback och väntas vara tillgänglig för spel redan nästa match, hemma mot ex-klubben Köln den första april. Försvararen har nämligen gjort stora framsteg i sin rehabilitering och kunde under onsdagen genomföra ett individuellt träningspass på gräs utan några som helst bekymmer.Frågan är nu om Markus Gisdol vågar göra några förändringar i laget efter den senaste tidens fina resultat. Under tiden Mavraj varit borta har laget spelat tre matcher, varav man vunnit två och spelat oavgjort en gång. Nog för att Mavraj är en viktig pjäs, men klyschan att man aldrig ska ändra på ett vinnande lag har nog snurrat i den 47-årige tränarens huvud både en och två gånger.Försvarsgiganten Mergim Mavraj kan efter drygt en månads frånvaro på grund av en knäskada göra comeback mot sin ex-klubb.Efter några veckors förhandlingar står det nu klart att Markus Gisdol har förlängt sitt avtal med klubben fram till sommaren 2019.HSV tog en poäng i en match med få chanser, många frisparkar och lågt underhållningsvärde.Ligans formsvagaste lag tar emot ett av de formstarkaste på Commerzbank-Arena. Ska Hamburger SV lyckas utnyttja det och knipa sin tredje raka seger mot ”Örnarna”?Spelarna stod återigen för en gedigen laginsats hemma på Volksparkstadion när HSV vände och vann mot Borussia Mönchengladbach. Den beundransvärda sviten fortsätter därmed.För elva dagar möttes de i tyska cupen. Då gick die Fohlen vinnande ur striden, de är fortsatt i toppform. Då blev två straffar avgörande. Nu dömer Dennis Aytekin söndagens match. Troligen kommer han precis som i onsdags ta några matchavgörande beslut. Förhoppningsvis går besluten inte emot HSV.Hamburg besegrade Berlin i storstadsmötet. Ekdal avgjorde en match som länge stod och vägde.En påfrestande och tungsint vecka ligger bakom HSV, som hemma på Volksparkstadion ska försöka revanschera sig mot huvudstadsklubben Hertha Berlin. Förutsättningarna är dock inte optimala.Någon semifinal i tyska cupen blir det inte för Hamburger SV, som under onsdagen slogs ut av Borussia Mönchengladbach efter att ha fått två avgörande straffsparkar dömda mot sig.Efter överkörningen i München väntar en chans att revanschera sig för HSV. Stora förändringar i startelvan förutspås.