2017-02-25 15:30

Bayern München - Hamburger SV



Mission Impossible

HSV ställs inför säsongens svåraste uppgift. När man mött rekordmästarna från Bayern nere i Bayern har det de senaste åren allt som oftast slutat med en rejäl förnedring. Dessutom härjar influensan i Hamburg





Det har sett lika illa ut vid flera tillfällen. Under Pep satte sydtyskarna in nya skarprättare när HSV väl knäckts. En mittback ut och Ribery in t ex. Hanseaterna fick kläda skott när målformen skulle vässas hos storstjärnor som tappat form efter skadefrånvaro. Ett riktigt griseri med HSV-ögon sett. Målskillnaden på de senaste fyra matcherna nere på Allianz är hisnande 3:25. “När man utifrån betraktar Bayern München och oss, ser det kanske ut som vi är från olika världar”, sa Gisdol på presskonferensen inför matchen.



Under senaste omgången av



I den vinsten hade die Rothosen en viktig pjäs i backlinjen som saknas på lördag. Kyriakos Papadopoulos axelskada gör att han lämnats utanför truppen, vilket oroar.



Det fanns en tid när HSV var lite av rekordmästarnas skräck. Man behöver inte drömma sig tillbaka mer än till strax innan Markus Berg anlände till HSV som 10-miljonersvärvning. “Petrolic” och van der Vaart stal en eller tre poäng gång på gång. Lederhosengubbarna grämde sig. När det gäller form över de senaste matcherna är det rätt jämt mellan lagen. Förhoppningsvis är det nu läge att åter inleda en ny sådan era som under “Petrolic”. “Det är en riktig höjdpunkt att kunna få mäta sig med sådana toppspelare. Jag är riktigt sugen på att stå stabilt med laget och hålla emot”, säger en motiverad lagkapten i form av

- AUF GEHT´S HSV! -

/Karl Jansson



15:30 är det tid för avspark. Matchen sänds på eurosport 2.

Preliminära laguppställningar:

HSV: Adler - G. Sakai, Djourou, Mavraj, Ostrzolek - Walace, Jung - N. Müller, Holtby, Kostic - Wood

FCB: Neuer - Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba - Kimmich, Vidal - Robben, Thiago, Douglas Costa -Lewandowski



2017-02-24 20:10:00

